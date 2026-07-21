Нові правила «Зеленої картки» і не тільки: що перевірити перед виїздом за кордон на авто

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Документи для поїздки

Перед виїздом перевірте паспортні документи, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію авто, а також документи, що підтверджують право користування автомобілем, якщо ви не є його власником. Окремо підготуйте документи, пов'язані з метою поїздки чи підставою для перетину кордону. Важливо, щоб усе потрібне було під рукою: у папці, телефоні або іншому зручному форматі.

Телефон, зв'язок і резервний інтернет

Біля кордону зв'язок може погіршитися ще до фактичного виїзду з України: телефон перемикається між мережами українського та іноземного операторів і може бути нестабільним. Не варто розраховувати, що потрібний документ чи посилання відкриються саме в черзі на пункті пропуску.

Заздалегідь завантажте офлайн-мапи, збережіть PDF документів у пам'яті телефону, зробіть скриншоти найважливішого та перевірте умови роумінгу. Для довших поїздок варто мати резервний інтернет: eSIM, місцеву SIM-картку або додатковий роумінг-пакет. Автомобільна зарядка, кабель і павербанк теж мають бути під рукою.

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Страхові поліси

«Зелена картка» – обов'язкова умова виїзду за кордон на авто. Поліс електронний, тому краще не залишати його лише в пошті: збережіть PDF у телефоні, зробіть скриншот основних даних і переконайтеся, що файл відкривається без інтернету. Важлива зміна: «Зелена картка» не починає діяти миттєво після оформлення, тому не варто купувати її в останні години перед виїздом чи вже біля кордону.

Окремо перевірте туристичне страхування. Для безвізової поїздки до країн Шенгену воно зазвичай не обов'язкове для перетину кордону, але його наявність – додатковий аргумент, що поїздка справді підготовлена: можуть запитати мету поїздки, місце перебування, бронювання чи підтвердження коштів. Поліс не замінює ці документи, але дає базовий захист на випадок медичної ситуації.

Щоб спростити підготовку, ОРАНТА пропонує оформити страхові продукти онлайн на Oranta.ua. Після купівлі одного продукту – «Зеленої картки» або туристичного страхування «Подорожуючі за кордон» – можна оформити другий зі знижкою 10% протягом 72 годин. Зручний спосіб закрити обидва питання: відповідальність водія за кордоном і захист людини в поїздці.

Контакти

Номер асистансу, контакт страхової, номер поліса, екстрені номери та адресу консульства краще зберегти окремо – в одній нотатці або на скриншоті. У дорозі це швидше, ніж шукати лист у пошті, особливо якщо зв'язок нестабільний.

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Базовий набір в авто

В авто варто мати речі, які можуть знадобитися в перші хвилини після поломки чи ДТП: вогнегасник, знак аварійної зупинки, аптечку, світловідбивні жилети, ліхтарик, запас рідини для омивача, а також запасне колесо або ремкомплект, якщо це передбачено комплектацією.

Важливо не лише мати цей набір, а й знати, де він лежить – якщо все заховано під валізами, у критичний момент ним буде важко скористатися.

Вимоги відрізняються залежно від країни: десь обов'язкові вогнегасник і знак аварійної зупинки, десь – аптечка чи жилет. На швидкісних магістралях виходити з авто небезпечно. Тому перед виїздом варто перевірити вимоги країн маршруту.

Речі для очікування

На кордоні чи в дорозі можуть бути затримки, тому вода, легкий перекус, ліки, серветки, готівка невеликими сумами, банківська картка і заряджений телефон часто важливі не менше за правильний маршрут.

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Якщо в авто їдуть діти чи літні люди, варто подумати про речі, які допоможуть спокійніше перенести очікування: ліки, змінний одяг, плед (навіть влітку), перекус, воду та заряджені пристрої.

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