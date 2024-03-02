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Нові причини для звільнення й інша тривалість відпустки: що може змінитися у трудовому законодавстві

Нові причини для звільнення й інша тривалість відпустки: що може змінитися у трудовому законодавстві

Робота / Фото: DepositPhotos

Обговорюється декілька нововведень.

В Україні можуть збільшити перелік причин для звільнення працівників. Йдеться також про потенційні зміни у тривалості відпустки.

Відповідні пропозиції передбачені у проєкті Трудового кодексу, розробленого Міненерго, пише OBOZ.UA. 

Що планують змінити

Зокрема, серед причин звільнення: мобілізація, поява у нетверезому стані, цькування на робочому місці, прогули тощо. Фактично роботодавець матиме змогу звільняти працівника без причини. Це називають звільненням через “економічний, технологічний, структурний чи аналогічний характер". 

“Умова: співробітнику потрібно буде повідомити про звільнення за 2 місяці або виплатити йому компенсацію у подвійному розмірі заробітку за кожний день зменшення строку попередження. Тобто можна одразу виплатити 4 середні зарплати та звільнити за один день”— йдеться у матеріалі.

Додається, що у разі звільнення через бойові дії (наприклад, ракета потрапила до приміщення, знищила обладнання тощо), попередити про звільнення потрібно за місяць.

Своєю чергою, відпустку збільшать з 24 до 28 днів. 

Крім того, у новому законодавстві також буде запроваджено поняття домашньої роботи: люди, які працюють вдома, матимуть ідентичні гарантії, для них буде встановлена тривалість робочого дня. Натомість трудова книжка стане необов'язковою, роботодавця звільнять від необхідності її зберігати та заповнювати. 

З важливих нововведень — в законі буде вказано ознаки трудових відносин:

  • людина особисто виконує роботу;
  • робота виконується під контролем роботодавця;
  • не встановлено конкретного обсягу робіт, а робота постійної
  • людина дотримується правил внутрішнього трудового порядку;
  • робітнику надають засоби виробництва (обладнання, інструменти тощо);
  • систематична виплата заробітної плати;
  • встановлений робочий графік;
  • відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням роботи.

Наявність трьох таких ознак вказує на те, що між працівником і роботодавцем є трудові відносини.

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