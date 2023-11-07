Нові пропозиції Домашнього Інтернету та лінійки ВСЕ РАЗОМ від Київстар

У Київстар з’явились нові пакети для користування Домашнім Інтернетом із гігабітною швидкістю, знижками на перші місяці користування, а ще нові тарифи ВСЕ РАЗОМ та безкоштовний пакет для користування платформою Київстар ТБ.

Тепер користувачам Домашнього Інтернету доступний новий тариф «Дім», до якого вже входить інтернет зі швидкістю 1Гбіт/с*. Також пропозиція передбачає знижку на перші 3 місяці користування.

Інтернет з гігабітною швидкістю доступний і в новому тарифі ВСЕ РАЗОМ Міць.

Для абонентів, які обирають лінійку ВСЕ РАЗОМ, з’явились нові пропозиції: ВСЕ РАЗОМ Сила, ВСЕ РАЗОМ Наснага, ВСЕ РАЗОМ Міць. Ці тарифи дозволяють користуватись одразу трьома послугами із суттєвою знижкою, а саме: мобільним зв'язком, Домашнім Інтернетом та платформою кіно та телебачення Київстар ТБ.

Що передбачають:

ВСЕ РАЗОМ Наснага включає: Домашній Інтернет, що має швидкість до 100 Мбіт/с, 50 ГБ на користування мобільним інтернетом, тобто вдвічі більше, ніж в попередньому подібному тарифі, а ще – Київстар ТБ з пакетом Сімейний та щомісячна Суперсила на вибір;

включає: Домашній Інтернет, що має швидкість до 100 Мбіт/с, 50 ГБ на користування мобільним інтернетом, тобто вдвічі більше, ніж в попередньому подібному тарифі, а ще – Київстар ТБ з пакетом Сімейний та щомісячна Суперсила на вибір; ВСЕ РАЗОМ Міць , зі швидкісним Домашнім Інтернетом до 1 Гбіт/с, безлімітним мобільним інтернетом, можливістю користування платформою «Київстар ТБ» з пакетом Преміум HD, що передбачає доступ до 370 ТБ каналів, 20 000 фільмів, мультфільмів, серіалів, шоу, а також Суперсилою на вибір.

, зі швидкісним Домашнім Інтернетом до 1 Гбіт/с, безлімітним мобільним інтернетом, можливістю користування платформою «Київстар ТБ» з пакетом Преміум HD, що передбачає доступ до 370 ТБ каналів, 20 000 фільмів, мультфільмів, серіалів, шоу, а також Суперсилою на вибір. ВСЕ РАЗОМ Сила з Домашнім Інтернетом швидкістю до 100 Мбіт/с, 50 ГБ для мобільного інтернету. Додатково користувачі цього тарифу зможуть користуватись платформою кіно та телебачення «Київстар ТБ» безкоштовно з пакетом Легкий, що включає доступ до 84 ТБ-каналів та майже 1500 фільмів і серіалів у відео бібліотеці.

Вартість тарифів Домашнього Інтернету від 150 грн/міс, а вартість тарифів лінійки ВСЕ РАЗОМ - від 200 грн/міс. Ознайомитись з умовами тарифів Домашнього Інтернету можна тут, тарифів ВСЕ РАЗОМ – за посиланням.

Нагадаємо, що Київстар надає послуги фіксованого інтернету для понад 1 млн. абонентів у 131 населеному пункті. Цьогоріч компанія інвестувала понад 200 млн. грн у підключення мережі до додаткових джерел живлення. Це дозволить забезпечувати близько 700 тис. користувачів Домашнього Інтернету безперебійним зв’язком, навіть за відсутності електроенергії. Також компанія продовжує надавати безоплатний інтернет для 1164 модульних будиночків та 1460 укриттів. Компанія продовжує робити це за запитом на електронну пошту wifi@kyivstar.net

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на березень 2023 року обслуговував 24,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар допомагає абонентам, суспільству та країні долати складнощі воєнного часу. За час повномасштабної війни компанія надала гуманітарної допомоги ЗСУ, абонентам, суспільству на суму понад 1,1 млрд грн. Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: pr@kyivstar.net