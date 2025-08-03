Нові реактивні російські "Шахеди": експерт пояснив головну загрозу та як зменшити ризики

ППО / © ТСН.ua

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Реактивні безпілотники, які нещодавно почала застосовувати Росія, не мають суттєвих змін у бойовому навантаженні, однак їхня швидкість і складність виявлення становлять серйозну загрозу.

Про це розповів колишній офіцер повітряних сил, нині заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський в ефірі Українського радіо.

За його словами, нові дрони відрізняються від стандартних «Шахедів» лише типом двигуна та швидкістю. Ймовірне корисне навантаження залишилося на рівні близько 50 кг, як і базові електронні компоненти. Решта характеристик, зокрема електроніка, залишилися незмінними.

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«Я думаю, що воно в рамках 50 кг. Електроніку і всі інші елементи застосовують, як у старих „Шахедів“. Дочекаймося більш ретельного вивчення уламків цих „Шахедів“, тому що це нам надасть інформацію про відмінності або характеристики, на які ми можемо впливати», — зазначив Храпчинський.

Водночас головна небезпека — у малій швидкості реакції, яку залишає реактивний «Шахед». Через вищу швидкість польоту часу на реагування стає набагато менше. Експерт наголосив, що навіть збитий дрон становить загрозу для цивільного населення, тому під час повітряних тривог критично важливо перебувати в укриттях.

«Для суспільства треба зрозуміти, що швидкість реакції на реактивний „Шахед“ буде дуже мала, тому під час повітряних тривог потрібно бути в укритті, тому що навіть збитий „Шахед“ може нести загрозу», — попередив він.

Ще одна проблема — це системи виявлення. Храпчинський підкреслив, що детекція повітряних цілей має ключове значення у забезпеченні ефективної протиповітряної оборони.

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«Основна загроза — мала швидкість реакції й відмінність у детекції, тому що цю ціль потрібно виявляти по-іншому. Наголошую на збільшенні саме систем детекції, які дозволили б нам працювати більш якісно. В основі можливості якісно працювати по повітряних цілях лежить детекція повітряних цілей — розуміння реальної координати та висоти прольоту», — пояснив Храпчинський.

Попри відмінності у двигунах, і реактивні, і звичайні «Шахеди» не є маневровими — отже, траєкторія їхнього польоту є передбачуваною. Саме на цій властивості можна будувати логіку їхнього перехоплення.

«У нас є певний проміжок часу, коли ми можемо побудувати його проліт і зрозуміти, в якому місці треба перехопити. Якщо ми кажемо про якісну систему детекції, вже можна трохи „заплющувати очі“ щодо швидкості засобу ураження. Тому що, знаючи траєкторію польоту, точку, де він буде через 2–3 хвилини, ми розуміємо, що в цій точці треба поставити засіб, який здетонує під час підльоту „Шахеда“», — каже він.

Храпчинський також наголосив на необхідності розвитку системи перехоплення, зокрема наявності дронів-перехоплювачів із реактивною швидкістю, які можуть самостійно наводитися на ціль. За його словами, для ефективної протидії потрібно насичення сектора, куди заходить дрон, засобами перехоплення різного типу — від автоматичних турелей до мобільних груп і безпілотних перехоплювачів.

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«Повинна бути розлога система перехоплення повітряних цілей. Повинні бути різноманітні засоби: автоматичні турелі, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі. Повинна бути насиченість засобів перехоплення в секторі, куди заходить „Шахед“. Тоді будь-які зміни з боку ворога призведуть до того, що він не буде розуміти, куди йому рухатися, тому що він розумітиме, що одразу наражатиметься на збиття», — наголосив експерт.

На завершення Храпчинський додав, що така оборона — дорога, але необхідна інвестиція в збереження життів і досягнення стратегічного паритету з ворогом.

«Так, це дорого, але в будь-якому випадку це ціна нашого паритету», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ТСН.ua з’ясував, чим небезпечні реактивні дрони «Шахед», які почала застосовувати Росія і чи зможуть вони дістатися західних регіонів України.

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