Нові робочі місця і конкуренція за таланти: Федоров розповів про переваги "Дія.City"

Нові робочі місця і конкуренція за таланти: Федоров розповів про переваги "Дія.City"

Завдяки "Дія.City" Україн отримає до 200 тис. нових робочих місць, вважає очільник Мінцифри.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що завдяки проєкту "Дія.City" в Україні очікується збільшення робочих місць.

Про це очільник Мінцифри заявив ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

За його словами, до 2025 року в Україні може бути зростання на 150-200 тис. нових робочих місць.

"Це звичайно питання комплексне, а не лише податків та інструментів венчурного інвестування, які закладені в цю правову систему. Це також питання освіти. На сьогодні ІТ-освіта є "вузьким" місцем. Це те, на чому потрібно сфокусуватися", — зазначив Федоров.

Зміна напрямку ІТ-освіти

Міністр повідомив, що влада прямує змінити напрямок ІТ-освіти. Заплановано 15 конкретних кроків, які планують реалізувати цього року:

Зокрема, оплата 50% вартості навчання для людей, які хочуть змінити професію на IT-спеціальність.

"Так звані світчери — люди, які ніколи не мали ІТ-освіти, проте хочуть працювати в галузі і заробляти гроші. Тобто, держава сплатить 50%, щоб людина отримала нові знання", — пояснив Федоров.

Міністр зізнався, що у цій програмі буде обмеження щодо віку. Але запевнив, що це буде доступна програма "для максимальної кількості українців".

Зарплати

"Якщо дивитися на рівень заробітної плати різних спеціальностей на сьогодні, ми бачимо, що це $1,5-2 тис.", — каже очільник Мінцифри.

Федоров звернув увагу, що сьогодні в ІТ найбільші зарплати в країні і працює понад 250 тис. людей. Тим не менш, цій сфері не вистачає спеціалістів.

"Тому потрібно стимулювати і допомагати розвивати цей напрямок, бо це залучення грошей з усього світу в Україну. Суміжні сфери теж починають заробляти: дизайн; юристи і бухгалтери, які обслуговують ІТ-компанії", — пояснив він.

Конкуренція за таланти

Федоров переконаний, що Україна має конкурувати за таланти, які перебувають всередині країни.

"Люди дуже швидко змінюють місце проживання: якщо ти працюєш в ІТ, сьогодні ти живеш у Києві, а завтра вже переїхав туди, де кращі податки чи умови для життя. Нам потрібно боротися не лише за те, щоб люди залишатися, а й за таланти з усього світу, щоб вони приїздили до України", — сказав міністр.

Очільник Мінцифри наголосив на важливості створення найкращих умов для фахівців — податкових в першу чергу. Далі він назвав реформу освіти, лібералізацію міграційних процесів, "щоб можна було легше приїхати в Україну працювати".

"Тобто це комплексне бачення, як трансформувати нашу економіку в цифрову", — підсумував Федоров.

Нагадаємо, що в Україні з'явиться проєкт "Дія City". За словами Володимbра Зеленського, "Дія City" зробить Україну привабливою для ІТ-компаній та стартапів, що допоможе нашій країні стати найбільшим ІТ-хабом Європи.

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