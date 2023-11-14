Нові схеми для ухилянтів: СБУ затримала посадовця ВЛК та ділків, які ховали "клієнтів" у таксі

У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок.

Служба безпеки заблокувала ще чотири схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок. Серед них – посадовець військово-лікарської комісії та декілька кримінальників.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За гроші організатори оборудок пропонували ухилянтам різні "варіанти" уникнення призову і подальшої втечі за кордон на підставі підроблених документів або поза контрольно-пропускними пунктами.

Вартість таких "послуг" становила до 10 тисяч американських доларів. Сума залежала від терміновості та способу перетину кордону.

У Хмельницькому:

викрито посадовця місцевої військово-лікарської комісії. За різні суми хабарів він "дописував" призовникам важкі захворювання як підставу для "списання" з військової служби.

На Одещині:

нейтралізовано міжнародну злочинну групу, яка займалась нелегальними "перевезеннями" до сусідньої європейської країни. Зловмисники довозили своїх клієнтів до кордону на власних авто або таксі, а потім "переводили" їх за кордон лісовими стежками або понтонами через річку.

До складу банди входив одесит-кримінальник на прізвисько "Бастіон" та двоє його спільників-іноземців.

Для пошуку "клієнтів" зловмисники створили Телеграм-канал. Водночас гроші за свої "послуги" просили переказувати у криптовалюті.

У Києві:

затримано фігуранта, який продавав ухилянтам підроблені документи про непридатність до служби за станом здоров’я.

Зловмисником виявився 53-річний громадянин однієї з країн Близького Сходу, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і затримали його під час одержання грошей від клієнта.

На Львівщині:

затримано 51-річного мешканця Самбірського району, який, заручившись підтримкою місцевого криміналітету, переправляв ухилянтів за кордон через заздалегідь підготовлені "лісові маршрути".

За викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, експерт оцінив ризики призову всіх без винятку.

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