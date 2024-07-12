Нові схеми ухилянтів шокують: до чого вони вдаються та яке покарання загрожує горе-бізнесменам

Виїзд за кордон і бонусом дружина або зламав ногу і отримав відстрочку. Такі унікальні можливості пропонують військовозобов’язаним чоловікам, які дуже хочуть уникнути мобілізації. Схожі пропозиції щодня з’являються у Мережі, а ділки просять чималих грошей за такі "послуги". Однак, правоохоронці теж не пасуть задніх.

Усі деталі шокувальних схем ухилення від мобілізації та яке покарання загрожує горе-бізнесменам – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Одружувала за гроші

Останнім часом у рази побільшало охочих одружитися з жінками, які мають інвалідність. На такі дії чоловіки наважуються в надії виїхати за кордон або бути звільненими від мобілізації. Доходить навіть до того, що оголошення про фіктивний шлюб можна знайти у соцмережах, таких пропозицій — сотні.

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Нещодавно поліція Київщини зловила жінку, яка допомагала ухилянтам. Схема досить проста – фіктивний шлюб за 5 тисяч доларів для виїзду за кордон. Тепер 28-річна жителька Миколаївської області може сісти у в'язницю на строк від семи до дев'яти років. Про це повідомляє поліція Київщини.

"Викрили злочинну діяльність працівники управління міграційної поліції Київщини спільно зі слідчими Бориспільського управління. Встановлено, що зловмисниця пропонувала чоловікам укласти шлюб з особами, які мають інвалідність, з метою сприяння незаконному переправленню ухилянтів через державний кордон України”, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронцям вдалося затримати зловмисницю під час передавання їй грошей. Жінці повідомили про підозру. Наразі вона перебуває у слідчому ізоляторі. Якщо вину доведуть у суді, зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

Після реєстрації шлюбу, під час отримання незаконної грошової винагороди у розмірі 5 тисяч доларів правоохоронці затримали фігурантку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Речові докази вилучено.

Слідчі, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури повідомили зловмисниці про підозру за фактом сприяння незаконному переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання відповідних для цього вказівок та порад, а також усунення перешкод, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Ще одна схема

Схожа схема діяла на Чернігівщині. Співробітники Чернігівського прикордонного загону разом з іншими правоохоронними органами затримали чоловіка, який намагався вербувати жінок з інвалідністю для укладення фіктивних шлюбів з військовозобов’язаними. Ця схема передбачала незаконну діяльність з метою допомогти чоловікам уникнути мобілізації. Зловмисник використовував складне матеріальне становище жінок із інвалідністю. Пропонував їм грошову винагороду за участь у цій схемі. Під час спецоперації правоохоронці затримали підозрюваного в момент передачі частини "винагороди" одній із завербованих жінок.

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Згодом встановили, що зловмисник спробував завербувати місцеву мешканку з інвалідністю 2 групи та запропонував їй грошову винагороду за укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним, який прагнув отримати відстрочку від мобілізації у зв’язку з утриманням дружини з інвалідністю.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 149 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. За цими висновками, зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років

Шукають жінок з трьома дітьми

Також чоловіки, щоб уникнути мобілізації, намагаються одружитися з багатодітними матерями-одиначками. Як нагороду пропонують від $3 тис. Цікаво, що рік тому сума була втричі меншою.

Ще один із варіантів – оформлення фіктивного шлюбу з жінками пенсійного віку. Утім, у працівників РАЦСів нерідко виникають запитання до таких пар і їх відмовляються реєструвати. Хоча на це немає законних підстав.

Також чоловіки шукають вагітних дівчат, щоб записали на них дитину. Переважно це ті, хто вже має двох своїх дітей. Відповідні оголошення розміщують у спільнотах у соціальних мережах. Загалом фіктивний шлюб має ознаки шахрайства. Але довести фіктивність доволі складно, особливо якщо обоє з подружжя все заперечують, запевняють адвокати.

Зламав ногу – отримав відстрочку

Ще одну шокувальну схему уникнення мобілізації вигадали ділки в Україні. У Дніпрі "бізнесмени" за гроші пропонують зламати кінцівку військовозобов’язаним. Процедуру нібито проводить медик, а ціна "залежить від місця впливу". Фото кількох подібних оголошень з’явилося в місцевих телеграм-каналах, втім їх швидко видалили з популярної платформи. Ділки називають такі варварські методи “унікальною можливістю уникнути мобілізації, не залишаючи країни”.

"Швидко та професійно надаю відстрочку. Профільна медична освіта. Точковий вплив. Використання якісної анестезії. Відстеження стану під час відновлення. Допомога під час оформлення необхідних документів", - вказано в повідомленні.

Під час повторного звернення, якщо раптом одного перелому виявиться мало, обіцяють знижку. Ті, хто нібито звернувся за такою послугою, пишуть, що “лікар – просто майстер”, а "в нинішніх умовах по-іншому ніяк".

Пояснення адвокатки

Чи справді можна отримати відстрочку від мобілізації з переломом кінцівок та чи можливо покарати таких "бізнесменів" та їхніх клієнтів-ухилянтів, у коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Ситуація: “Наприклад, якщо травми привели до таких наслідків як втрати кінцівки, або до розладів сенсорних систем (це порушення слуху, зору, нюху, смаку, відчуття рівноваги), голосоутворення і мовлення, до частих епілептичних нападів тощо, то в такому випадку можлива непридатність із виключенням з обліку".

Якщо травма незначна та підлягає консервативному лікуванню (тобто неоперативному втручанню), то такий чоловік буде визнаний придатним до служби. Якщо травма потребує хірургічного лікування, за словами адвокатки, ВЛК застосовує ст. 81 розкладу хвороб, яка передбачає тимчасову непридатність, за якою можна отримати відстрочку від 6-12 місяців.

Чи можливо покарати ухилянтів

Також за словами Марини Бекало, такі дії з боку військовозобов’язаного можуть кваліфікуватися як ухилення від військової служби за статтею 336 Кримінального кодексу, якщо факт ухилення буде доведений.

"У Кримінальному кодексі є також окрема стаття 409, яка передбачає покарання за ухилення від військової служби саме шляхом самоскалічення, але ця стаття стосується військовослужбовців, тобто тих, хто вже проходить військову службу".

Дії "надавачів послуг" можна кваліфікувати як умисні тілесні ушкодження, в залежності від тяжкості тілесних ушкоджень (тяжке або середньої тяжкості), за статтями 121 або 122 Кримінального кодексу, пояснює адвокатка.

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