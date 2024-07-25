Нові штрафи від ТЦК: чи можуть покарати за минулі порушення правил військового обліку — рішення судів

ТЦК не має права застосовувати ухвалений цього року закон “заднім числом” і штрафувати за порушення попередніх років.

За виявлені під час оновлення даних порушення правил військового обліку у минулі роки Територіальні центри комплектування (ТЦК) не можуть притягувати до адміністративної відповідальності та накладати штрафи у розмірі 17-25,5 тисяч гривень, як це передбачено законом, що набув чинності 19 травня 2024 року.

Про це свідчать рішення судів із різних регіонів України, повідомляє Судово-юридична газета.

Видання проаналізувало різні випадки, коли під час оновлення даних у ТЦК виявлялося, що військовозобов’язаний свого часу не став на облік або ж у його особовій справі немає даних про одруження, народження дітей, початку навчання чи зміну місця праці. Зокрема, деяких осіб намагалися оштрафувати, відповідно до закону №3696-IX, яким були не лише підвищені штрафи, але й змінено статтю 38 КУпАП про строки накладення штрафів від часу вчинення адмінправопорушення.

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Як свідчить судова практика, ТЦК не має права застосовувати ухвалений цього року закон “заднім числом” і штрафувати за порушення попередніх років.

Зокрема, суд скасував штраф 25,5 тисяч грн, який ТЦК наклав на чоловіка за те, що той не повідомив про дружину, дітей і зміну місця роботи. Як зазначив суд, за новим законодавством людину не можна штрафувати за неповідомлення даних, які є у держави.

У виданні роз’яснили також, що приписами статті 38 КУпАП встановлено строки, після закінчення яких виключається накладення адміністративних стягнень.

“Нормою закону визначено, що адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через 2 місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через 2 місяці з дня його виявлення", - йдеться у публікації.

Нагадаємо, про те, кому загрожують штрафи від ТЦК, як дізнатися про їх наявність і за яких умов можна не платити – йдеться в ексклюзиві TSN.ua.

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