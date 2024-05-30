Нові системи ППО і підготовка до Саміту миру: головне зі звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні підвів підсумки доби, 30 травня.

Посилення ППО

Глава держави перш за все подякував всім захисникам неба – воїнам мобільних вогневих груп, Повітряних сил України, усіх підрозділів ППО, які щодня та щоночі обороняють українські міста й громади від російських ракет і дронів.

Зеленський запевнив, що влада максимально працює для посилення ППО.

"Буде найближчим часом багато комунікації щодо цього з партнерами – щодо нових систем ППО та спільних виробництв, і зокрема виробництв дронів – збільшення обсягів і залучення спеціальних інвестицій у такі виробництва. Це і спільні виробництва з нашими партнерами, і робота в нашій країні", – сказав глава держави.

Зовнішня політика

Президент провів кілька нарад із зовнішньополітичною командою, зокрема щодо Саміту миру.

"Ми детально плануємо перемовини, зустрічі наших представників, зміст документів. Це стосується і оборонних пакетів для України, і нових безпекових угод, і Саміту миру. Фактично щодня ми додаємо учасників Саміту та протидіємо російським спробам зірвати чи послабити Саміт. Зараз кожен представник України має своє чітке завдання – як зробити наступний місяць більш результативним для України", – каже Зеленський.

Загибель Ірини Цибух

Президент згадав, що вчора на Харківському напрямку загинула Ірина Цибух – бойовий медик "Госпітальєрів".

За його словами, Ірина Цибух – одна із тих, хто не лише захищав державу, а й робив усе, щоб інші долучалися до захисту, тренувалися і вчилися бути ефективними.

"І в питаннях фронтової медицини, і в питаннях поваги до українських воїнів – у питаннях меморіалізації подвигу українців. Мої співчуття всім побратимам та друзям, усім близьким Ірини, кожному, хто її знав, і кожному, кого вона надихала боротися заради України та здобувати результат заради України. Дуже важливо, щоб її справи та зусилля всіх наших полеглих героїв були продовжені. Вічна та світла пам’ять усім, хто віддав своє життя заради України", – підсумував Володимир Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський: Буде багато комунікації щодо нових систем ППО

Раніше повідомлялося, що президенти Зеленський та Байден готуються підписати безпекову угоду.

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