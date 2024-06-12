Нові скандали з військкоматами: у Раді пропонують обмежити повноваження ТЦК

У профільному комітеті ВР наразі опрацьовують варіанти, як не допустити повторення таких ситуацій, як в Одесі.

У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорюють можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів.

Про це заявив заступник голови цього комітету, нардеп Єгор Чернєв в ефірі телемарафону, коментуючи бійку між працівниками "швидкої допомоги" і ТЦК, що стався 11 червня в Одесі.

"Це дійсно ганебна ситуація, коли військові б'ються з лікарями – я такого ще не бачив", – зазначив депутат.

За його словами, у профільному комітеті ВР наразі опрацьовують варіанти, як не допустити повторення таких ситуацій в майбутньому.

"І один із варіантів – поки що на рівні обговорення, – це передавання функцій ТЦК якимсь цивільним органам. Тобто, можливо, вивести із Збройних сил чи з Міністерства оборони. Але це – один із варіантів", – сказав Чернєв.

Нардеп, що комітет чекає від уряду чітко виписаних норм бронювання – підзаконних актів до закону про мобілізацію, виписаних Кабміном.

"Ми також задаємо питання Кабміну, чому так довго. Нещодавно була прийнята одна з постанов, але це однаково не найдосконаліша версія щодо питань бронювання. Це постійний процес, який налагаджується, але поки він налагоджується, трапляються такі ситуації", – підсумував депутат.

Нагадаємо, 11 червня у Мережі з'явилися відео бійки працівників ТЦК та медиків "швидкої" в Одесі. В ТЦК відреагували на інцидент. Натомість у швидкій допомозі розповіли свою версію.

ТСН.ua зібрав найгучніші скандали під час мобілізації в Одесі і пояснив, чому саме це місто постійно в епіцентрі гучних історій щодо мобілізації.

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Бійка між працівниками ТЦК і "швидкої" в Одесі

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