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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
6522
Час на прочитання
1 хв

Нові скандальні заяви Трампа, нічні обстріли України: головні новини ночі 13 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 жовтня 2026 року:

  • «Путін хоче миру, а Зеленський ні»: Трамп ошелешив новою заявою Читати далі –>

  • Російський удар по Харкову: під завалами зруйнованого будинку знайшли тіло людини Читати далі –>

  • Франція затримала танкер, пов’язаний із Росією: Макрон оголосив про операцію в Індійському океані Читати далі –>

  • Дрони атакували великий обласний центр на заході України: що відомо про наслідки Читати далі –>

  • Вночі російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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