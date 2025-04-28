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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
688
Час на прочитання
1 хв

Нові скандальні заяви Трампа, ситуація на фронті: головні новини ночі 28 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 квітня 2025 року:

  • Україна швидко нарощує виробництво та можливості дронів для оборони — ISW Читати далі –>

  • Трамп заявив, що задля мирної угоди Зеленський готовий «відмовитися від Криму» Читати далі –>

  • Вночі ворог атакував Україну ударними БпЛА Читати далі –>

  • Ворог захопив село на Донеччині — DeepState Читати далі –>

  • Трамп заявив, що для настання миру Путіну треба припинити стріляти і підписати угоду Читати далі –>

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