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Нові скандальні заяви Трампа, ситуація на фронті: головні новини ночі 28 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 квітня 2025 року:
Україна швидко нарощує виробництво та можливості дронів для оборони — ISW Читати далі –>
Трамп заявив, що задля мирної угоди Зеленський готовий «відмовитися від Криму» Читати далі –>
Вночі ворог атакував Україну ударними БпЛА Читати далі –>
Ворог захопив село на Донеччині — DeepState Читати далі –>
Трамп заявив, що для настання миру Путіну треба припинити стріляти і підписати угоду Читати далі –>