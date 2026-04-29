Нові схеми втечі: українці намагаються перетнути Дністер під водою

Демченко / © Держприкордонслужба України

Реклама

Українські прикордонники фіксують зростання кількості спроб незаконного перетину кордону через річку Дністер. Порушники вдаються до нових способів, зокрема використовують акваскутери, щоб залишатися менш помітними.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в інтерв’ю «Укрінформу».

За його словами, останнім часом саме Дністер став більш популярним маршрутом для незаконного перетину, хоча спроби через Тису також не припинилися.

Реклама

Як пояснив Демченко, акваскутери допомагають людям швидше пересуватися у воді: порушники тримаються за пристрій і можуть частково занурюватися, щоб уникнути виявлення.

Також трапляються і курйозні випадки. Один із чоловіків, який намагався незаконно перетнути кордон у напрямку Молдови, опинився у небезпеці через диких тварин.

«Він зустрів вовків, і щоб вберегти собі життя заліз на дерево. Розуміючи ризик для свого життя, почав дзвонити на телефон гарячої лінії Державної прикордонної служби і просити допомоги. Він зізнався, що планував незаконно перетнути кордон, але зустрівся з вовками», — зазначив Демченко.

Прокордонникам довелося виїхати на місце, допомогти «потерпілому» злізти з дерева й притягнути до відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

Реклама

Раніше чоловік намагався незаконно перетнути кордон із Молдовою, перепливши річку Дністер. Його затримали прикордонники під час спроби втечі. За даними ДПСУ, порушник спеціально підготувався до запливу — одягнув гідрокостюм, щоб витримати холодну воду та збільшити шанси на успіх. Втім чоловіка виявили та затримали. На нього склали адміністративні матеріали за спробу незаконного перетину державного кордону.

Новини партнерів