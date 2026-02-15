Нові сусіди: чому шакали почали мігрувати Україною та яку реальну небезпеку вони несуть

Шакал / © pixabay.com

Реклама

Останнім часом дикі шакали почали масово мігрувати за межі південних та східних регіонів. Сьогодні цих хижаків дедалі частіше зустрічають біля населених пунктів у центрі країни та на заході. Хоча для людей звірі зазвичай не становлять прямої небезпеки, вони є серйозною загрозою для домашньої худоби та дрібних тварин у сільській місцевості.

Про це в ексклюзивному коментарі «Телеграфу» розповів співзасновник Нижньодністровського національного природного парку, начальник науково-дослідного відділу ННПП, кандидат біологічних наук Микола Роженко. Він наголосив, що чутки про напади шакалів на людей значно перебільшені. Та є стан, коли цих тварин краще уникати.

Що потрібно знати:

Реклама

шакали розширили ареал;

найбільша небезпека для людини — хворий на сказ шакал;

у селах можуть нападати на домашню птицю та молодняк худоби.

«Єдина небезпека від шакалів — це коли він буде хворий на сказ. Тоді його поведінка стає неадекватною абсолютно: він кидається на домашніх тварин, може кинутися на людину. От в цей момент він є дуже небезпечним», — каже Роженко.

Шакали небезпечні для худоби

Одночасно з цим, шакали можуть наробити проблем у домашньому господарстві в селі. Вони нападають на домашню птицю, і навіть на тварин. Зокрема, так відбувається у Білгород-Дністровському районі. «У весняний період вони становлять небезпеку для малечі: від корів, овець, свиней. На корів вони не нападуть, а на телят, які їм „по зубах“ — можуть. Я бачив візуально, як вони напали на диких свиней, на поросят», — каже експерт.

Шакал / © pixabay.com

Шакалячі хвороби несуть загрозу

Окрім сказу, шакали часто хворіють на коросту. Можуть заразити нею домашніх тварин. За даними Львівського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, короста від домашніх тварин може передаватися людям.

Нагадаємо, через війну в Україні вчені помітили у собак дивні зміни.