Нові свята та пам’ятні дати в Україні від початку війни: календар та інфографіка змін

Цього року уже змінилася дата вшанування закінчення Другої світової війни у Європі та заплановано зміну дати святкування Різдва.

Від 2014 року, коли після анексії Криму Росія розпочала війну в Україні, в нашій країні з’явилося багато нових пам’ятних дат та професійних свят. Цього року, зокрема, змінилася дата вшанування закінчення Другої світової війни у Європі та заплановано зміну дати святкування Різдва.

У виданні “Слово і діло” опублікували інфографіку змін та відповідний календар.

Ще у 2014-2015 роках в Україні було запроваджено кілька пам'ятних дат, пов'язаних із Революцією Гідності, російською агресією та анексією Криму:

20 лютого відзначають День Героїв Небесної Сотні;

26 лютого – День опору окупації Криму

18 травня – День боротьби за права кримськотатарського народу та День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу;

21 листопада – День Гідності та Свободи.

За час війни було запроваджено декілька професійних свят для військових:

День зовнішньої розвідки (24 січня), День українського добровольця (14 березня), День Національної гвардії (26 березня), День прикордонника (30 квітня), День піхоти (6 травня) , День резервіста (18 травня), День морської піхоти (23 травня), День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (25 травня), День Військово-Морських сил ЗСУ (перша неділя липня), День Сил спеціальних операцій (29 липня), День військової розвідки (7 вересня), День територіальної оборони (перша неділя жовтня), День сержанта ЗСУ (18 листопада), День Десантно-штурмових військ (21 листопада).

Свята і пам'ятні дати, запроваджені в Україні від 2014 року / Фото: Слово і діло

Після повномасштабного вторгнення Україна оголосила про іншу концепцію вшанування закінчення Другої світової війни, затвердивши 8 травня як День пам'яті та перемоги над нацизмом, а 9 травня як День Європи.



Ще від 2017 року 25 грудня, коли християни в більшості країн світу відзначають Різдво, в Україні оголошено вихідним днем так само, як 7 січня. Цього року Православна церква України та Українська греко-католицька церква затвердили перехід на новий календар, тож президент Володимир Зеленський запропонував закріпити дату 25 грудня на законодавчому рівні та скасувати вихідний 7 січня. Окрім того, відповідно до зміни церковного календаря, День захисників та захисниць України, який приурочений до свята Покрови, пропонується перенести з 14 жовтня на 1 жовтня, а День Української Державності, приурочений до дня хрещення Київської Русі, з 28 на 15 липня.

Нові дати свят і пам'ятних днів в Україні / Фото: Слово і діло

Нагадаємо, наприкінці червня 2023 року президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді змінити дати святкування трьох свят, зокрема Різдва.

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