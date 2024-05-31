Нові тарифи на електроенергію для населення: скільки доведеться платити за світло від 1 червня

Уряд України встановив нові "посильні" тарифи на електроенергію для населення, які є політичним компромісом між соціальним захистом населення та реальними потребами енергетичної галузі.

У п’ятницю, 31 травня, на засіданні Кабінету міністрів України затверджено новий тариф на електроенергію для населення. Про заплановане підвищення українців попереджали заздалегідь, але дебати в уряді про рівень підвищення тривали до останнього.

"Здійснюються розрахунки щодо умов спеціальних обов'язків на різних цінах. Але вони ґрунтуються, перш за все, на тому, що для населення це мають бути посильні тарифи", — заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Скільки коштуватиме електроенергія від 1 червня

Кабінет Міністрів встановив єдину фіксовану ціну на електроенергію для населення 4,32 грн/кВт*год.

Новий тариф набуде чинності від 1 червня 2024 року та діятиме до кінця квітня 2025 року. Тепер за світло доведеться платити майже на 64% більше ніж досі.

Тариф на світло для будинків з електроопаленням

Рішенням уряду також передбачено зміни для побутових споживачів, у будинках яких встановлено електричне опалення. Для них діятиме окремий тариф:

споживання до 2000 кВт на місяць – 2,64 грн/кВт;

споживання понад 2000 кВт на місяць – 4,32 грн/кВт.

Як зміниться нічний тариф на електроенергію

Побутові споживачі, які встановили у своїх будинках двозонні лічильники, в нічний час з 23:00 до 07:00 можуть споживати електроенергію за пільговим нічним тарифом.

Нічний тариф становить 50% вартості звичайного тарифу. Від 1 червня 2024 року за спожиту вночі електроенергію платитимуть 2,16 грн за кіловат.

Чому уряд підвищив тариф на світло

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, підвищення тарифів було вимушеним та необхідним рішенням, щоб країна не залишилася взагалі без електропостачання внаслідок російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Він зазначив, що ринкова ціна електрики для населення становить майже 7,5 грн/кВт*год, але через складну економічну ситуацію таке підвищення неможливе. Тому уряд ухвалив компромісне рішення, щоб збалансувати вимоги соціального захисту населення та потреби енергетичної галузі.

За словами міністра, ті споживачі, які не зможуть оплачувати електроенергію за новим тарифом, отримуватимуть адресні субсидії від держави.

Нагадаємо, на думку голови Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, підвищення тарифу не призведе до розв'язання проблем в енергетиці чи якості послуг, а призводитиме до ще більших боргів населення за житлово-комунальні послуги.

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