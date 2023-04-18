Нові тарифи на електроенергію: у Міненерго розповіли, чого очікувати українцям

Запровадження нових тарифів може бути одним із рішень для відновлення енергосистеми, попередив Галущенко.

Рішення про нові тарифи на електроенергію для населення в Україні поки що не ухвалювали, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Про це він розповів на пресконференції в Києві 18 квітня.

"Питання (про нові тарифи – ред.) ще обговорюється. Але чого тільки не пишуть зараз: і 6 гривень за кіловат-годину, і вісім гривень за кіловат-годину. Будемо дивитися", – сказав Галущенко.

Водночас він попередив, що рішення про встановлення нових тарифів на електроенергію "може бути одним із рішень для відновлення енергосистеми" України після масованих ракетних атак з боку РФ восени і взимку.

"Тому що тут немає одного рішення. Те, що ми втримали систему, – дуже великий виклик... Важлива ремонтна кампанія, щоб пройти наступний осінньо-зимовий період", – пояснив міністр енергетики.

Нагадаємо, Кабмін до 30 квітня подовжив дію спеціального періоду із пільговими цінами на електроенергію. Тож до того часу тарифи на світло для побутових споживачів залишаються на рівні 1,44 грн/кВт-год. (для домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год. на місяць) і 1,68 грн/кВт-год. (якщо місячний обсяг споживання – понад 250 кВт-год).

Зауважимо за рік комунальні послуги в Україні подорожчали майже на 5%, якщо порівнювати березень 2022 та 2023 років.

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