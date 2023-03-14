Нові тарифи на світло для населення 2023: скільки може коштувати кіловат-година

Нові тарифу можуть запровадити від квітня 2023 року.

В Україні можуть удвічі підвищити тарифи на світло. Це дасть змогу відновлювати пошкоджену окупантами інфраструктуру. Втім, поки в уряді не озвучують варіантів перегляду цін.

Скільки прийдеться платити за кіловат - повідомляє Обозреватель.

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Наразі тариф при споживанні до 250 кВт*година становить 1,44 грн, а якщо витрачати більше – кожна кВт*година коштуватиме 1,68 грн.

Експерт Олег Попенко припускає, що нові тарифу можуть запровадити від квітня, хоча офіційних прогнозів та оцінок досі немає. Ймовірно, ціну не підвищать до 2,3-2,5 грн за кВт*годину. Допустимо, якщо зараз ви використовуєте 250 кВт*год, то щомісяця потрібно платити за струм 360 грн (при споживанні 251 кВт*год – вже 421,6 грн). Якщо вартість електроенергії збільшать вдвічі, то за споживання 250 кВт*год доведеться платити вже 720 грн.

Економічно обґрунтована ціна на електроенергію має бути приблизно в чотири рази вища за тариф для населення. Так, бізнес, який платить за ринковими цінами, вже за кожну кВт*годину віддає 6,05 грн.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію можуть вирости учетверо. У Кабміні розглядають пропозиції.

Тарифи на електроенергію виростуть у 4 рази

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