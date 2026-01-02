ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1650
Нові тарифи на паспорти: скільки коштуватиме оформлення від січня

Від 1 січня 2026-го змінено вартість бланків окремих біометричних документів.

Автор публікації
Олена Капнік
Паспорт.

Від 1 січня 2026-го ДП «Поліграфічний комбінат „Україна“» змінює вартість бланків окремих біометричних документів.

Про це повідомили у пресслужбі Державної міграційної служби.

Зросте загальна вартість оформлення ID-карток, закордонних паспортів, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання.

Нові тарифи на оформлення документів

Паспорт громадянина України (ID-картка):

  • вперше — безкоштовно;

  • до 20 робочих днів — 618 грн (було 558 грн);

  • до 7 робочих днів — 988 грн (було 928 грн).

Паспорт для виїзду за кордон:

  • до 20 робочих днів — 1147 грн (було 1042 грн);

  • до 7 робочих днів — 1787 грн (було 1682 грн).

Посвідки на проживання:

  • на постійне проживання — 1235 грн (було 1175 грн);

  • на тимчасове проживання — 1140 грн (було 1080 грн).

Зазначається, що громадяни, які оплатили послуги та подали заяви до 31 грудня 2025-го, отримають документи за старою ціною. Якщо ж оплата була здійснена до кінця року, але заяву ще не подано, необхідно буде зробити доплату за новими тарифами, що діятимуть на момент звернення.

Як повідомлялося, українцям у Великій Британії спростили оформлення паспортів. У Лондоні 30 грудня запрацював паспортний сервіс “Документ”. Серед наразі доступних послуг - оформлення чи обмін ID-картки, перехід зі старого паспорта (книжечки 1994 р.) на ID, замовлення доставки документів, які оформлювали в інших країнах.

1650
