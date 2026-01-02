- Дата публікації
Нові тарифи на паспорти: скільки коштуватиме оформлення від січня
Від 1 січня 2026-го змінено вартість бланків окремих біометричних документів.
Від 1 січня 2026-го ДП «Поліграфічний комбінат „Україна“» змінює вартість бланків окремих біометричних документів.
Про це повідомили у пресслужбі Державної міграційної служби.
Зросте загальна вартість оформлення ID-карток, закордонних паспортів, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання.
Нові тарифи на оформлення документів
Паспорт громадянина України (ID-картка):
вперше — безкоштовно;
до 20 робочих днів — 618 грн (було 558 грн);
до 7 робочих днів — 988 грн (було 928 грн).
Паспорт для виїзду за кордон:
до 20 робочих днів — 1147 грн (було 1042 грн);
до 7 робочих днів — 1787 грн (було 1682 грн).
Посвідки на проживання:
на постійне проживання — 1235 грн (було 1175 грн);
на тимчасове проживання — 1140 грн (було 1080 грн).
Зазначається, що громадяни, які оплатили послуги та подали заяви до 31 грудня 2025-го, отримають документи за старою ціною. Якщо ж оплата була здійснена до кінця року, але заяву ще не подано, необхідно буде зробити доплату за новими тарифами, що діятимуть на момент звернення.
