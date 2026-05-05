Нові ціни на заправках: скільки коштує бензин і дизель 5 травня

Станом на ранок найбільші мережі АЗС оновили ціни на пальне.

Олена Капнік
АЗС. / © Pixabay

У вівторок, 5 травня, ціни на бензин і дизельне пальне у Києві тримаються на високому рівні. Зокрема, на деяких автозаправках вони незначно зросли.

Про це свідчить моніторинг Новини.LIVE та «Главком».

Традиційно, найвища ціни на бензин та дизель на АЗС — ОККО, WOG та Socar. Найдешевше пальне на заправках «Укрнафти» і «БРСМ-Нафти».

Ціни на бензин і дизель на АЗС 5 травня

Вартість пального:

  • дизель — 87,90–93,90 грн за літр

  • бензин А-95 — 73,90–79,90 грн за літр

  • бензин А-100 — до 86,90 грн за літр

  • газ — 49,90–55,90 грн за літр

Ціни на автозаправках

Ціни на пальне 5 травня. Фото: «Главком».

Ціни на пальне в Україні

Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн висловив думку про те, що існують ризики виникнення дефіциту пального в Україні. Втім, додав він, ситуація не є критичною, а тому водіям не радять масово запасатися бензином чи дизелем.

Водночас сподіватися на суттєве здешевлення пального у травні не варто. Адже вартість ДП і бензину на АЗС України напряму залежить від цін на світових ринках і обсягів імпорту.

