Нові удари РФ по енергетиці: чи можливий загальнодержавний блекаут

Кожного тижня росіяни завдають по 2–3 хвилі ударів по енергетичній інфраструктурі. Проте наразі підстав для загальнодержавного блекауту немає.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає «Громадське Радіо».

За його словами, на загальнодержавному рівні українці не відчувають ці удари, але окремі регіони страждають від цих обстрілів.

«Окремі регіони відчувають їх. Це було в Полтаві, часто траплялося у Сумах. В Одесі бували теж удари, які на 4–6 годин обмежували доступ до електрики», — каже експерт.

За його словами, атаки РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури найбільш активні саме в Сумській області, Харкові, на сході та півдні. Ситуація там доволі складна, тому що хвиля за хвилею завдаються удари по одних і тих самих об’єктах.

Водночас Харченко запевняє, що Україна набагато краще захищена, ніж рік тому чи на початку великої війни.

«Однак коли атака відбувається хвиля за хвилею, то певні елементи обладнання вибиваються, потребують заміни. Це вже автоматичний процес, який триває постійно: відновлення, відновлення і відновлення уражених елементів енергосистеми», — говорить він.

На думку експерта, для національного блекауту підстав наразі немає.

«Ми набагато краще готові до атак, ніж навіть 9–10 місяців тому. Підготовка триває, багато потужностей відновлено, є резерв обладнання, є розуміння, як реагувати, добудовано багато фортифікацій. Але водночас сказати, що ми взагалі нічого не боїмося і точно жодних наслідків не буде, не можна. І якщо сфокусовані атаки на певні об’єкти відбуваються, вони свої результати дають. І до таких атак, до таких результатів треба бути готовими», — зауважує аналітик.

Він пояснив, що величезні генерувальні станції, які працюють на вугіллі, складно захистити. Великі теплові електростанції можна «прикрити» лише за допомогою ППО. Таким об’єктам не допоможуть фортифікації. За даними Харченка, в Україні наразі активно будують захист для гідростанцій.

Раніше експерт припустив, що з початком опалювального сезону РФ зосередиться на знищенні критичної інфраструктури, щоб залишити міста без світла й тепла.