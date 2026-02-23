Нові удари РФ по енергооб'єктах України: низка регіонів без світла

Енергетика / © Міністерство енергетики і вугільної промисловості

РФ завдала чергових ударів по енергетичній інфраструктурі. Є знеструмлені споживачі в Одеській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях. У решті регіонів діють погодинні графіки відключень.

Про це інформує «Укренерго».

Яка ситуація в енергосистемі України

Наголошується, що там, де дозволяє безпекова ситуація, розпочалися аварійно-відновлювальні роботи.

«Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», — акцентували у компанії.

Крім того, фахівці продовжують відновлення розподільчих мереж після попередніх обстрілів, зокрема — на Одещині.

Через наслідки попередніх російських атак — у більшості регіонів України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

«В окремих областях наразі вимушено застосовані аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень там не діють. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, ситуація в енергосистемі може змінитися, тож інформацію оновлюватимуть. Актуальні дані можна відстежувати на офіційних сторінках обленерго вашого регіону.

Українців вчергове закликали ощадливо споживати електроенергію.

Нагадаємо, уночі 23 лютого росіяни знову атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Загинуло двоє людей.

Раніше, 22 лютого, фіксували знеструмлення у 5 областях України. Також майже в усіх регіонах діяли графіки відключень. Детальніше про ситуацію — читайте у матеріалі.