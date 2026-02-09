Деталі успішної атаки СБУ на військовий завод у Тверській області / © СБУ

Нові ураження дронами Служби безпеки України заводу, що виготовляє російські ракети — серйозний удар по ВПК ворога. Це суттєво уповільнить виробництво зброї, яка б’є по українських містах.

Про це пише військовий експерт Олексій Копитько.

«Ударом по військовому заводу біля Твері СБУ ще раз продемонструвала, чим українські санкції відрізняються від західних і який прогрес мають українські засоби ураження. Служба проаналізувала вразливі місця в ланцюжку виготовлення ракет і дотягнулася до одного з них», — акцентує Копитько.

Експерт вважає, що новими ударами СБУ дає Україні козирі в переговорному процесі.

«СБУ — один з головних перемовників з української сторони. І вона підкидає нові аргументи. Переговорна аргументація — комплексна. Важливо продовжувати аргументувати. І найбільш розумно для західних партнерів — максимально інвестувати в тих, хто ефективно доносить аргументи», — пише Копитько.

Експерт наголошує, що Росія зазнає втрат на військових виробництвах, які є штучними.

«Завод важливий тим, що є виробником компонентів палива для крилатих ракет Х-55, Х-101 і „Калібр“. З огляду на те, що під час ракетних ударів від осені 2025 року задіюються вироби майже просто з конвеєра, випадіння будь-якого елемента виробничого циклу неминуче призведе до збоїв і пауз», — резюмує він.

Раніше стало відомо, що СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти палива для ворожих ракет. Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали удару по дослідному заводу в селищі Редкіно Тверської області. Після успішних влучань безпілотників СБУ на території заводу розпочалася масштабна пожежа.