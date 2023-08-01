Нові умови мобілізації та кому не уникнути зустрічі з ТЦК — пояснення адвоката

У зв’язку із продовженням воєнного стану нові умови мобілізації не з’являться, однак “дика” мобілізація має згубний вплив на економіку України.

Про це розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua адвокат Ростислав Кравець.

“По всій країні відбувається “дика” мобілізація, коли осіб хапають на вулицях навіть із залученням поліції, хоча адміністративне затримання повинне відбуватися суворо у відповідності до вимог Кодексу України про адміністративне правопорушення та Кримінально-процесуального кодексу. Повинні складатися протоколи і надаватися безоплатні адвокати. Однак всього цього немає”, — пояснює адвокат.

Він заявив, що принципових змін не буде, оскільки з кожним днем ця мобілізація все більше і більше переходить будь-які розумні межі: “Я маю на увазі і спілкування, і проходження військово-лікарських комісій, коли ми бачимо дійсно ганебні випадки, коли інвалідів намагаються зробити повністю здоровими. Я думаю, що ми будемо бачити лише зростання соціальної напруги”.

Що стосується законодавчого поля, то тут нічого не змінилося, зазначив Ростислав Кравець. “Навіть ті поправки, які були внесені завдяки Мар’яні Безуглій, і які були прийняті, також нічого не вирішують, тому що насправді особи, які зобов’язані піклуватись про своїх батьків чи дружин з інвалідністю, можуть бути встановлені виключно судом або в разі, якщо ця особа потребує матеріальної допомоги. Це пряма норма Сімейного кодексу”, — коментує адвокат.

Він продовжив: “Тому будь-які зі змін, які були прийняті, ні на що не впливають, тим більше в Закон “Про військовий обов’язок і військову службу” ці зміни внесені не були. Тобто виникає наступна ситуація — навіть якщо особа пішла і її мобілізували, то вона одразу подає відповідний рапорт і військова частина зобов’язана її звільнити і демобілізувати. Для чого це робиться — незрозуміло. Я розумію, що може бути нестача певного фахового досвіду, можливостей і розуміння державотворення. На сьогодні принципових змін не відбулося”.

Ростислав Кравець вважає, що як тільки депутатів почнуть мобілізувати, у нас одразу зійде нанівець “дика” мобілізація і фактично почнеться нормальна робота з військового обліку і мобілізації.

Адвокат зазначив, що важко сказати, кому не уникнути зустрічі з ТЦК: “Тому що на сьогодні дуже велике питання стоїть зі строковиками, деякі з них вже два роки знаходяться на строковій службі і їх перспективи досить туманні. Тому я думаю, тут також буде питання щодо їх мобілізації”.

Ростислав Кравець розповів, що в першу чергу будуть мобілізовувати осіб, які мають відповідно бойовий досвід, які проходили службу в Збройних силах України і які є здоровими. Адже потрібні здорові чоловіки для штурмових батальйонів, аби продовжувати контрнаступ і звільняти Україну.

“Стосовно інших спеціальностей важко щось спрогнозувати, тому що економіка також повинна працювати. Вже на сьогодні багато галузей економіки відчувають нестачу робочих рук через те, що велику кількість осіб без будь-якого плану щодо збереження національної економіки мобілізують на фронт. Я вважаю, що до цього треба підійти системно і розібратися, оскільки ми можемо повністю втратити економіку України”, — резюмував адвокат.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Інструкції від адвоката! Мобілізація, свавілля та повернення 6500 гривень! Дивитися всім!

В Україні змінюють правила мобілізації

Від 1 серпня в Україні змінюють порядок мобілізації. Це:

строковики зможуть добровільно мобілізуватися до лав ЗСУ і більше не чекати закінчення строкової служби,

зміниться система нарахування виплат військовим,

буде чотири критерії для звільнення з лав Збройних сил під час воєнного стану, а саме — досягнення граничного віку служби, стан здоров’я, сімейні обставини та набуття законної сили обвинувального вироку суду.

зміняться і повістки до ТЦК — їх буде три типи.

Читайте також: