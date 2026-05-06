Нові відключення світла після ударів РФ: знеструмлення фіксують у трьох областях України

Відключення світла

Російські війська вчергове атакували енергетику України. Через наслідки обстрілів є аварійні відключення є у трьох регіонах.

Про це повідомляє «Укренерго».

Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація, та працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

Що відомо про ситуацію в енергосистемі

Внаслідок російських ударів по енергетичних об’єктах прифронтових регіонів на ранок виникли нові перебої з електропостачанням у трьох областях. Фахівці зазначають, що роблять усе можливе для оперативного повернення світла всім споживачам.

Водночас українців закликають до ощадливого споживання електроенергії протягом доби. Найбільш ефективним періодом для використання потужних електроприладів сьогодні є час з 10:00 до 17:00, коли активно працюють сонячні електростанції.

У вечірні години, з 18:00 до 22:00, рекомендується максимально обмежити використання енергоємних приладів. Ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому громадян просять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.

