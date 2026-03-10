Нові відключення світла у 5 областях: що відбувається в енергосистемі України

Енергетика України / © Associated Press

В Україні знову фіксують знеструмлення в кількох регіонах після атак російських військ на енергетичну інфраструктуру. Йдеться насамперед про прифронтові області.

Про це повідомили в «Укренерго» у щоденному зведенні про стан енергосистеми.

За даними компанії, на ранок 10 березня без електроенергії залишаються частина споживачів у п’яти областях:

Донецькій

Запорізькій

Дніпропетровській

Харківській

Сумській

Причиною стали пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути електропостачання.

Можливі погодинні відключення

В «Укренерго» попереджають, що через наслідки попередніх масованих атак Росії в окремих регіонах вже діють обмеження для промисловості.

Крім того, у вечірні години пікового навантаження можуть застосовувати погодинні відключення світла і для населення. Дізнатися точний графік для конкретної адреси можна на сайтах або офіційних сторінках місцевих обленерго.

Споживання електроенергії знижується

Попри складну ситуацію, енергетики фіксують зменшення споживання електроенергії.

Станом на 9:30 10 березня воно було на 4,4% нижчим, ніж у той самий час попереднього дня. Однією з причин стала ясна погода, яка підвищує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Також вплинуло потепління, через що люди менше використовують електрообігрівачі.

В «Укренерго» радять за можливості переносити використання потужних електроприладів на період із 11:00 до 16:00, коли сонячні електростанції працюють найефективніше.

Ситуація може змінюватися

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається нестабільною, тому можливі нові зміни в обмеженнях. Українців просять стежити за повідомленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах.

Війна та удари по енергетиці — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 10 березня Росія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши 137 ударних безпілотників типу Shahed та інших моделей.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українська ППО збила 122 дрони. Однак зафіксовано й влучання. Зокрема, пошкодження та постраждалі були у Дніпрі та Харкові, серед поранених є діти.