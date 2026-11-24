Відключення світла в Україні / © ТСН

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В Україні 24 листопада у більшості регіонів продовжують діяти графіки відключень електроенергії. Через російські обстріли та негоду частина населених пунктів залишається без світла. Найскладніша ситуація — на Харківщині, де довелося запровадити аварійні відключення.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

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За його словами, протягом минулої доби російські війська продовжували атакувати енергетичну інфраструктуру. Внаслідок обстрілів частина споживачів у Житомирській, Запорізькій, Рівненській, Харківській та Чернігівській областях досі залишається без електропостачання.

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Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, однак ремонти ускладнює постійна загроза повторних російських атак.

Особливо складна ситуація склалася в Харківській області. Через пошкодження енергообладнання після попередніх обстрілів і зниження напруги у високовольтній мережі там вимушено застосовують аварійні відключення.

Повернутися до звичайних погодинних графіків на Харківщині зможуть лише після стабілізації роботи енергосистеми.

Окрім російських атак, додаткові проблеми спричинила негода. Через несприятливі погодні умови без світла залишаються 176 населених пунктів у Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях. Ремонтні бригади вже працюють над усуненням пошкоджень.

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Загалом 24 листопада у більшості областей України діють графіки погодинних відключень. Для промислових підприємств також запроваджено обмеження споживаної потужності.

У Міненерго попереджають, що після відновлення електропостачання можливі перепади напруги та повторні аварійні знеструмлення.

Українцям рекомендують під час відключень від'єднувати потужну побутову техніку від мережі, а після повернення світла вмикати електроприлади поступово. Це допоможе уникнути пошкодження обладнання та надмірного навантаження на енергосистему.

Оскільки ситуація залишається нестабільною, актуальні графіки відключень радять перевіряти на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу.

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Російські удари залишили сотні тисяч осель без світла

Нагадаємо, внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру Одещини та Дніпропетровщини виникли масштабні перебої з електропостачанням.

За даними ДТЕК, лише за два дні окупанти атакували чотири енергооб'єкти на Дніпропетровщині. Через пошкодження обладнання та магістральних мереж без світла залишилися близько 353 тисяч осель, зокрема значна частина Дніпра, Самара та прилеглих районів.

На Одещині енергетикам вдалося відновити електропостачання об'єктів критичної інфраструктури Одеси та частково стабілізувати ситуацію. Водночас в обох регіонах тривають ремонти, а через пошкодження обладнання можливі подальші обмеження.

Зазначимо також, що у вівторок, 24 листопада, у частині регіонів України протягом усієї доби застосовуватимуть графіки відключення світла. ТСН.ua зібрав усі подробиці щодо графіків відключення.

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