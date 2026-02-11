Нові відключення світла зафіксували у трьох областях України

Відключення світла / © Getty Images

Реклама

Через ворожі удари по енергетичній інфраструктурі, у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях зафіксували нові відключення електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго у Telegram.

Зазначається, що енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання та поверненням пошкодженого обладнання в роботу.

Реклама

Водночас через наслідки попередніх масованих російських атак по всій території України діють графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. В окремих регіонах додатково застосовані аварійні знеструмлення, які скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Споживачам рекомендують стежити за повідомленнями своїх обленерго.

В енергетичному секторі також повідомили, що споживання електроенергії наразі відповідає сезонним показникам. Станом на ранок 11 лютого рівень споживання був нижчим, ніж напередодні, що пов’язують із посиленням обмежень у низці областей.

Енергетики наголошують на необхідності ощадливого використання електроенергії протягом доби та радять за можливості переносити енергоємні процеси на нічні години — після 23:00. Також зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому громадян закликають стежити за офіційними оновленнями операторів системи розподілу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на 11 лютого, для Київа та всіх регіонів України.