Нові відключення світла: для чого Україну хочуть поділити на зони

Вже зовсім скоро графіки можуть стати однаковими для усіх регіонів країни. Таким чином вдасться не створювати великих суцільних територій з одночасною відсутністю світла.

Коли вдасться реалізувати таку ідею і що для цього потрібно – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: В Україні по-новому відключатимуть світло! Що зміниться?

Чому важливий поділ на зони

Зараз кожна область України встановлює свої окремі графіки відключень, які здійснюються за командою від Укренерго. Через це в деяких регіонах відключення світла можуть тривати до 4 годин, а в інших – по 2 години. Саме тому у Міненерго хочуть упорядкувати систему відключень, зробивши їх однаковими. Олег Попенко, експерт у сфері ЖКГ у коментарі для ТСН.ua зауважив, що поділ на зони під час стабілізаційних відключень світла - це цілком логічне рішення.

"Я неодноразово наголошував саме на такому підході під час відключень світла, бо Україна певною мірою вже поділена на зони, ми, на жаль, залежні від постачання електроенергії по деяких напрямках та зонах. Наприклад, у нас є зона залучення імпортної електроенергії – це захід України. Там електроенергія доходить до певних областей і далі не може потрапити, бо це фізично неможливо організувати. Тому логічно виокремити деякі західні області так, щоб вони були скомпоновані між собою, та на період стабілізаційних відключень, самостійно вимикалися, як єдине територіальне об’єднання"

Експерт додає, що окремою зоною можуть стати центральні регіони України та, наприклад, східні – Харків, Суми, Полтава, Запоріжжя, Дніпро.

"Такий поділ на зони може бути реалізований в залежності від того, з якої саме генерації регіони отримують електроенергію та як між собою об’єднанні мережею. Як на мене, то таке рішення є правильним. Тут головне – його реалізація, що у нас, як завжди, під великим питанням"

Що дасть поділ на зони

За словами Олега Попенка, завдяки таким відключенням у певних регіонах стане більше електроенергії, тобто вона буде рівномірно розподілятися по території країни.

"Зараз є великі розбіжності у розподілі електроенергії. Наприклад, у Харкові взагалі не відключають електроенергію. А у сусідній, Сумській області, відключення є, і вони чималі. Графіки відключень у кожній області різні по часу. А завдяки поділу на зони, відбудеться певне вирівнювання графіків стабілізаційних відключень. Електроенергія буде вимикатися рівномірно по всій зоні, до якої входить три-чотири області"

Якщо ж ворог здійснить повітряний удар по об’єкту енергозабезпечення області, то уникнути відключень чи навіть блекауту буде неможливо. Це вже було після атак по об’єктах у Тернопільській та Рівненській областях.

Чому потрібно дослідити показники споживання

Експерт додає, що такий поділ на зони можна досить швидко організувати та пояснює, що для цього потрібно.

"Особливих фінансових затрат для цього не потрібно, адже процесом відключення буде керувати диспетчер Укренерго. Але, щоб новий поділ на зони ефективно запрацював, перед його запуском потрібно провести велику аналітичну роботу – детальне моделювання споживання електроенергії по всіх регіонах України"

Олег Попенко додає, що окрім забезпечення електроенергією, є важливим показник її споживання.

"У нас є дефіцитні регіони, а є й профіцитні, вони зав’язані на одній або максимум двох нитках постачання електроенергії і все це у комплексі дає можливість вибудувати певну модель споживання. Тому регіони потрібно об’єднувати у зони так, щоб вони мали потрібний обсяг споживання, який для них реально забезпечити"

Відключення не довше 6 годин

Тим часом у Міненерго внесли зміни до Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії з метою забезпечення справедливої і рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами. Відповідний наказ Міненерго набрав чинності 3 грудня 2024 року. Згідно з Інструкцією, змінюється підхід щодо складання та застосування графіків погодинного відключення (ГПВ) електроенергії. Зокрема, вони складаються двічі на рік за результатами проведення літнього та зимового режимного дня вимірів кожного ОСР (оператора системи розподілу).

"Графіки складаються в обсязі не менше 75% від максимального споживання електричної потужності з 8:00 до 22:00 в режимний день. Вони розподіляються на 6 рівних черг (кожна черга додатково складається із 2 рівних підчерг), кожна з яких має підтримуватися в обсязі не менше 12,5% від загального споживання замірів останнього режимного дня"

У Міненерго додають, що на період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування діють такі правила:

"Максимальна одноразова тривалість відключення електроенергії під час застосування ГПВ не може перевищувати 6 годин. Можливе відхилення не може становити більше ніж 1 годину незалежно від температури зовнішнього повітря; подальший період електрозабезпечення споживачів після відключення має бути не менше 2 годин, без урахування часу на перемикання. При цьому час на перемикання не повинен перевищувати 30 хвилин".

Скорочення відключень

А ще днями енергетики потішили приємною новиною. В Україні поступово скорочуються графіки відключень світла, які були запроваджені в листопаді після масованих ракетних ударів. Енергетики проводять ремонти. Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону. За його словами, графіки відключень світла дозволили покращити ситуацію в енергосистемі України.

"За результатом ефективних і постійних ремонтів, які наразі відбуваються, ми бачимо, що графіки поступово скорочуються"

Втім, варто пам'ятати, що залишається постійний ризик обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Що допоможе уникнути блекауту

Українські енергетики - це титани, які щодня працюють над тим, аби у нас було світло. Але, на жаль, вони не чарівники. Одним помахом магічної палички неможливо запалити світло і знищити нашого кровожерливого сусіда. Росія продовжує атакувати нашу країну, зокрема і об’єкти енергетичної інфраструктури. Саме тому голова українського МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна потребує термінового постачання щонайменше 20 додаткових систем ППО. Це допоможе уникнути довготривалих відключень світла. Очільник МЗС закликав союзників терміново надати допомогу задля посилення енергетичної стійкості України в зимовий період.

"Україна терміново потребує постачання щонайменше 20 додаткових систем ППО типу HAWK, NASAMS або IRIS-T. Це допоможе уникнути блекаутів"

3 грудня Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибув до штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Перед початком зустрічі з генсеком Марком Рютте Сибіга розповів, чим зумовлений новий запит України.

"Зараз Росія намагається використовувати енергетику як зброю. Вони намагаються відрізати нас від ядерної енергії, атакують ядерні енергетичні об’єкти, і це нова реальність. Через це нам потрібні сильні історичні рішення партнерів замість закликів до Росії”

Він підкреслив, що Україні потрібно захистити від атак РФ 19 стратегічних обʼєктів, дотичних до енергетики.

"І з заяви виходило, що передусім йдеться про ядерну енергетику. Як відомо, на підконтрольній території України розташовано 4 атомні електростанції, включно з закритою ЧАЕС, розподільчі потужності якої використовуються і зараз. Також працездатність об’єктів енергетики залежить від розподільчих вузлів" + "Ми вже надіслали конкретний перелік наших потреб і сподіваємося, що конкретним результатом зустрічі сьогодні і наступних днів буде рішення наших найближчих партнерів поставити ці системи"

Раніше у ДТЕК пояснили, чому на заході України скасували знеструмлення, а в інших регіонах ні. На це впливає як виробництво електроенергії, так і цілісність електромереж.

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