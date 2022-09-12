Нові відключення у Харкові: Зеленський доручив створити координаційний штаб для реагування на російський терор

Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру України провести нараду з Міненерго, Мінрегіоном, Мінфіном, "Нафтогазом", а також утворити координаційний штаб для швидкого реагування на прояви російського терору.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 12 вересня.

Однак спершу він подякував всім рятувальникам, які боролися з наслідками російських ракетних ударів по енергетичних об’єктах. Сотні населених пунктів у кількох областях України були знеструмлені через ці удари.

"За поданням міністра внутрішніх справ хочу сьогодні особливо відзначити внесок у стабілізацію ситуації генерал-майора служби цивільного захисту Олександра Волобуєва, полковника служби цивільного захисту Олександра Міславського, старшого лейтенанта служби цивільного захисту Віталія Дзябка, прапорщика служби цивільного захисту Дениса Костенка і пожежника, прапорщика Олександра Гулого. Дякую вам. Дякую вам і вашим колегам", – сказав Зеленський.

Він повідомив, що енергозабезпечення Дніпропетровщини, Полтавщини, Сумщини, Харківської області та міста Харкова вдалося відновити.

"Але сьогодні – нові удари по енергетичних об’єктах. Нові відключення у Харкові. І маємо бути свідомі того, що підлість російських терористів не має меж – вони намагатимуться зробити системною й таку форму терору. За моїм дорученням прем’єр-міністр України провів сьогодні нараду з Міненерго, Мінрегіоном, Мінфіном, «Нафтогазом». Буде утворений координаційний штаб для швидкого реагування на всі подібні прояви російського терору. Також будуть виділені кошти на відновлення пошкоджених об’єктів і для допомоги деокупованим територіям", – сказав він.

Нагадаємо, що 11 вересня РФ ракетами влучила у Харківську ТЕЦ.

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