Нові вигадки Кремля: російські пропагандисти поширюють фейки, що Україна залишиться без зброї від США

Пропагандисти РФ поширюють неправдиву інформацію про те, що Україна залишиться без американського озброєння.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Посилаючись на матеріал The Washington Times, кремлівські медіа створили десятки матеріалів, в яких розповідають, що постачання озброєння США Україні може бути зупинено.

Утім ці гучні заяви - це вигадки Кремля, кажуть в ЦПД.

"Оскільки у матеріалі йдеться про "необмеженість боєприпасів НАТО", а тому, як заявляє військовий аналітик Марк Канчіан, "немає жодних сумнівів", що США можуть "продовжувати постачання в Україну", - йдеться у повідомелнні.

В РНБО пояснюють, що на тлі знищення великої кількості російських складів з боєприпасами останніми тижнями Росія намагається проводити інформаційно-психологічну операцію про те, що начебто Україна не встигне досягти паритету озброєння з Росією, щоб перейти у контрнаступ.

"Проте Україна неодноразово заявляла, що стандарти ведення бойових дій ЗСУ відрізняються від російських, і за допомогою HIMARS можна буде досягти паритету озброєння вже найближчим часом", - зазначили у Центрі.

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