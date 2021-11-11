Нові вимоги та заборона реклами: Зеленський підписав закон про дитяче харчування

Дитяче харчування в Україні виготовлятимуть і продаватимуть за новими правилами з низкою обмежень.
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який посилює вимоги до якості дитячого харчування та реклами цієї продукції. Відповідний законопроєкт №4554 Верховна Рада підтримала ще 21 жовтня.
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Реклама дитячих сумішей початкових та дитячих сумішей для подальшого годування дозволяється лише у спеціалізованих виданнях із науковим обґрунтуванням. Виробники не мають впливати на рішення матерів припиняти грудне вигодовування. У разі порушення таких вимог виробника покарають штрафом.
У маркуванні та рекламі зазначається попередження про безумовну перевагу грудного вигодовування.
Нові вимоги щодо виготовлення
Закон встановлює нові вимоги до виготовлення та обігу дитячого харчування. У його виробництві категорично забороняється використовувати продукти з такими добавками і речовинами:
- ароматизатори, що не є натуральними (крім ваніліну, етилваніліну та ванільного екстракту);
- барвники (крім барвників, отриманих з харчових продуктів);
- підсолоджувачі (крім харчових продуктів для спеціальних медичних цілей, призначених для дітей грудного та раннього віку);
- консерванти, стабілізатори, підсилювачі смаку та/або аромату;
- пальмовий стеарин, продукти гідрогенізації олій (маргарин, спред), бавовняна олія та/або олія з кунжуту;
- молоко тваринного походження, яке не відповідає певним показникам;
- суміші спецій і прянощів, які містять харчові добавки;
- ГМО-продукти.
Також висунуто нові вимоги до продуктів харчування щодо, які містять м'ясо чи рибу. Заборонено додавати м'ясо механічного випалу, свинячі шкірки та інші субпродукти.
Заборонено застосовувати у виробництві дитячих сумішей глютен і вказувати його наявність у маркуванні.
Реалізація продукції
Відтепер забороняється:
- продавати за заниженими цінами у вигляді акції;
- поширювати талони (купони) на знижку;
- дарувати покупцеві дитяче харчування у разі покупки іншого товару.
Відповідальність
За порушення цих вимог збільшили штраф, який тепер становитиме 300-600 тисяч грн (50-100 неоподатковуваних мінімумів доходів). Раніше він становив 1700-5100 гривень.