Нові винищувачі для ЗСУ: Зеленський повідомив про посилення захисту від реактивних дронів

Винищувач Gripen / © Facebook міністра оборони Угорщини Ромулуса Русіна-Сенді

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Швеція найближчим часом має передати Україні винищувачі Gripen для посилення Повітряних сил ЗСУ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

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«Дякую Швеції за наші домовленості щодо винищувачів Gripen. Очікуємо їхніх постачань найближчим часом», — написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

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За словами президента, шведські літаки доповнять уже наявні в Україні американські винищувачі F-16. Зокрема, їх планують використовувати для боротьби з російськими реактивними ударними дронами типу «Шахед».

Під час зустрічі сторони також обговорили потреби України для захисту від постійних російських атак, передусім посилення протиповітряної оборони, а також підтримку української енергетики напередодні зимового періоду.

Окрему увагу приділили європейській інтеграції України. Зеленський наголосив на важливості посилення тиску на Росію та продовження військової й політичної підтримки Києва.

«Важливо посилювати тиск на Росію і збільшувати підтримку України, а не навпаки. Саме такою має бути спільна відповідь Європи на російську ескалацію», — зазначив президент.

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Він також подякував шведському народу, уряду та особисто Ульфу Крістерссону за підтримку України та спільну роботу задля безпеки Європи.

Нагадаємо, Україна готується зробити шведські винищувачі Gripen основою своїх Повітряних сил, придбавши нові літаки за кошти масштабного європейського кредиту.

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