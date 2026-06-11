Нові виплати для пенсіонерів та вирівнювання віку: в Україні готують велику реформу

Пенсія

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В Україні готуються до запуску масштабної пенсійної реформи, презентація якої відбудеться вже найближчим часом. Ключовий фокус нового проєкту спрямований на вагоме збільшення розміру пенсій завдяки перегляду системи заміщення доходів.

Про це йдеться в публікації OBOZ.UA.

Фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера в Україні вже перевищує 8 тис. грн. Це та мінімальна сума, яка необхідна для придбання базового набору товарів та послуг (споживчого кошику). Разом з тим, мінімальна пенсія складає всього 2,6 тис. грн, а середня — 7,2 тис. грн.

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Тобто, абсолютна більшість українців на заслуженому відпочинку отримує виплату, якої фізично не може вистачити на базові потреби. Отже, пенсіонери перебувають за межею бідності, а пенсійна система не справляється зі своєї основною функцією.

Разом з тим, існує ціла каста особливих пенсіонерів: низка українців отримує пенсії, розмір яких вищий 100 тис. грн на місяць. І це також демонструє наявні проблеми й підтверджує необхідність реформувати систему.

Пенсійну реформу розробляють вже не перше десятиріччя. Торік свій варіант презентувала на той момент міністерка соцполітики Оксана Жолнович. Разом із нею реформу розробляла її перша заступниця Дарина Марчак (на даний момент — заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства). Однак, і Жолнович, і Марчак посади у Мінсоці втратили, а реформа знову опинилась на паузі.

Тепер реформу розробляє вже новий міністр соцполітики Денис Улютін. «Велика реформа ніколи не робиться за рік чи два. Наприклад, пенсійний закон 2002 року готували сім років. Це нормальний цикл, коли одна команда готує фундамент, а інша — рухає далі. Пенсійну реформу зараз продовжує Мінсоцполітики, і не починає з нуля, а працює з напрацюваннями, які робила попередня команда», — розповіла Марчак.

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Голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова пояснила: зараз комітет очікує, що уряд направить свій варіант пенсійної реформи. У цьому законопроєкті, зокрема, мають бути такі норми:

Коефіцієнт заміщення – вийти хоча б на 40% заміщення зарплати. «Бажано — 60. Мати план досягнення цієї мети», — прокоментувала Третьякова.

Врегулювати пенсії мобілізованих військових. Згідно з чинним законом, лише кадрові військові мають так звану «вислугу» — особливі пенсійні права.

Вирівняти пенсійний вік для всіх українців. Зараз частина громадян має унікальне право раніше виходити на пенсію. Перейти на накопичення хоча б щодо професійних пенсій (вимога Директиви ЄС). «Для тих, кому піднімуть зарплату — запроваджувати накопичувальний компонент пенсій у Казначействі», — додала Третьякова.

Нагадаємо, 8 червня у Верховній Раді уряд представив концепт майбутньої пенсійної реформи. Її хочуть винести на голосування до осені 2026 року.

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