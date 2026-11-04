Нові виплати за роботу після російських атак: кому доплачуватимуть по 30 тисяч гривень

Гроші

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В Україні енергетики, комунальники та залізничники, які ремонтують об’єкти після обстрілів, отримуватимуть по 30 тисяч гривень щомісячної допомоги.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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Енергетикам доплатять за роботу після атак РФ

За словами прем’єр-міністра, таке рішення ухвалив Кабмін за дорученням президента України. Доплати отримають енергетики, газовики, комунальники, працівники водоканалів та залізничники.

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«Масштаб та інтенсивність атак безпрецедентні за весь час повномасштабної війни. Щодня ворог запускає по обʼєктах критичної інфраструктури по 300–400 дронів. Також регулярно бʼє ракетами, у тому числі балістичними», — зазначив Сергій Корецький.

За його словами, ще від серпня в Україні зафіксували понад 2000 влучань по інфраструктурі. Через пошкодження мереж ремонтні бригади працюють у рази більше, ніж у минулі роки.

Корецький додав, що саме завдяки їхній праці енергосистема, комунальні служби та залізниця продовжують працювати.

«Це найменше, що держава може зробити для цих фахівців зараз», — підкреслив прем’єр-міністр.

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Додаткові виплати енергетикам — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський доручив відновити програму підтримки енергетиків на зиму. За словами президента, швидкість відновлення енергооб’єктів зараз так само важлива, як і наявність ракет для ППО, тому кожен день має бути максимально ефективним у ремонтах, відбудові та захисті.

До слова, 3 листопада Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по українській енергетиці. Яка ситуація зі світлом — читайте у матеріалі ТСН.

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