Нові вироки у справах Майдану: як суд покарав екскомандира "Беркута", спільників і "тітушок"

Розгін міліцією Революції Гідності в Києві / © ТСН

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Оболонський райсуд Києва виніс вироки шістьом особам, які у січні 2014 року брали участь у розгоні протестувальників Революції Гідності. Екскомандир київського «Беркута» та його спільники отримали від 7 до 10 років ув’язнення за незаконні затримання, насильство та фабрикацію кримінальних справ.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

Суд 13 липня виніс обвинувальний вирок екскомандиру київського полку спецпідрозділу міліції «Беркут», трьом ексспівробітникам правоохоронних органів і двом координаторам так званих «тітушок».

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Як встановили прокурори, у січні 2014 року засуджені:

брали участь у силовому протистоянні учасникам протестів,

незаконно затримали 22 учасників Революції Гідності та інших громадян,

застосовували до людей насильство,

фальсифікували матеріали, щоб надалі притягнути людей до кримінальної відповідальності.

Ексочільника київського «Беркуту» засудили до 10 років ув’язнення. Двоє його підлеглих і начальник відділу Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС у Києві отримали по вісім років за ґратами. Двом координаторам «тітушок» призначили по сім років позбавлення волі. Крім того, експравоохоронців позбавили спеціальних звань і права працювати на посадах у правоохоронних органах.

Суд з’ясував, що 23 січня 2014 року в районі вулиць Грушевського та тодішньої Щорса працівники міліції діяли спільно з «тітушками». Під час незаконних затримань вони використовували фізичну силу та спецзасоби, через що потерпілі отримали тілесні ушкодження, а їхнє майно було пошкоджено. Пізніше на основі сфальсифікованих рапортів і завідомо неправдивих свідчень потерпілих безпідставно притягнули до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях.

Зазначається що для екскомандира «Беркуту» це вже другий обвинувальний вирок за злочини, скоєні під час Революції Гідності. У грудні 2025 року суд визнав його винним у незаконному затриманні та застосуванні насильства до учасників протестів 20 січня 2014 року на вулиці Лаврській.

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Нагадаємо, частина колишніх бійців київського «Беркуту» після Революції Гідності втекла до Росії, де отримала громадянство та влаштувалася до Росгвардії, ОМОНу, охорони чи воює на окупованих територіях, як-от Сергій Кусюк, який розганяв московські протести. Українське слідство заочно підозрює їх у розстрілах Майдану та оголосило в розшук, але РФ їх не видає, чим ускладнює правосуддя, яке в Україні триває роками.

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