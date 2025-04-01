ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1427
Час на прочитання
1 хв

Нові заяви Трампа про припинення вогню та аналіз експертів ISW: головні новини ночі 1 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 1 квітня 2025 року:

  • Трамп висловив упевненість, що Путін погодиться на припинення війни Читати далі –>

  • Новий масштабний наступ Росії: експерт пояснив, чи ставить у ворога сил Читати далі –>

  • Експерти ISW проаналізували, чи погодять повне припинення вогню у найближчі три тижні Читати далі –>

  • У США висловили занепокоєння через вирок суду французькій «подрузі Путіна» Читати далі –>

  • Особистий духовний наставник Трампа закликав дати зброю Україні для захисту від загарбників Читати далі –>

Читайте також:

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie