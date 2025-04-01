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Нові заяви Трампа про припинення вогню та аналіз експертів ISW: головні новини ночі 1 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 1 квітня 2025 року:
Трамп висловив упевненість, що Путін погодиться на припинення війни Читати далі –>
Новий масштабний наступ Росії: експерт пояснив, чи ставить у ворога сил Читати далі –>
Експерти ISW проаналізували, чи погодять повне припинення вогню у найближчі три тижні Читати далі –>
У США висловили занепокоєння через вирок суду французькій «подрузі Путіна» Читати далі –>
Особистий духовний наставник Трампа закликав дати зброю Україні для захисту від загарбників Читати далі –>
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