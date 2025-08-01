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Нові заяви Трампа й атака на Балаклію: головні новини ночі 1 серпня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 серпня 2025 року:
“Це огидно” – Трамп зробив нову заяву про Росію Читати далі –>
Спецпредставник президента США вирушить до Росії: Трамп прокоментував поїздку Читати далі –>
Світ має необхідну силу, щоб зупинити Путіна: Україна скликає Радбез ООН через обстріл Києва Читати далі –>
Мир в Україні можливий лише через дії, а не слова: у Держдепі США сподіваються на переговори з РФ Читати далі –>
Росіяни атакували Балаклію: удар припав на цивільне промислове підприємство Читати далі –>