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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1795
Час на прочитання
1 хв

Нові заяви Трампа й атака на Балаклію: головні новини ночі 1 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 серпня 2025 року:

  • “Це огидно” – Трамп зробив нову заяву про Росію Читати далі –>

  • Спецпредставник президента США вирушить до Росії: Трамп прокоментував поїздку Читати далі –>

  • Світ має необхідну силу, щоб зупинити Путіна: Україна скликає Радбез ООН через обстріл Києва Читати далі –>

  • Мир в Україні можливий лише через дії, а не слова: у Держдепі США сподіваються на переговори з РФ Читати далі –>

  • Росіяни атакували Балаклію: удар припав на цивільне промислове підприємство Читати далі –>

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