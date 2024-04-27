Нові зарплати військових в Україні: скільки платитимуть захисникам від 1 травня

Кабінет міністрів з 1 квітня ухвалив додаткову фінансову винагороду військовим у розмірі 70 тисяч гривень. Хто зможе їх отримати - далі в матеріалі.

Від травня українські військові на передовій зможуть отримати додаткових 70 тисяч гривень винагороди. Це не заміна 100 тисяч "бойових", а додаткова плата за захист України.

Це пояснює АрміяInform.

Зазначається, що цю доплату можуть отримати військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські. Вона передбачена саме для тих, хто безпосередньо перебуває на лінії зіткнення з ворогом.

Хто отримає 70 тис. грн доплат

Отримувати додаткову винагороду зможуть ті, хто виконує бойові чи спеціальні завдання в першому ешелоні оборони або наступу на відстані до ротного опорного пункту включно. Також на неї можуть розраховувати ті, хто виконує бойові завдання між позиціями Сил оборони України та агресора, на окупованих Росією територіях, а також на території ворога.

Таким чином, відтепер військовослужбовці, які перебувають на передовій, потенційно зможуть отримувати більш ніж 190 тисяч гривень:

грошове забезпечення, яке залежить від звання, посади та вислуги років (мінімум 20 100 грн),

100 тис. грн "бойових",

70 тис. грн винагороди.

Щоправда, якщо "бойові" виплачуються щомісяця, а сума виплати залежить від кількості днів, під час яких виконувалися завдання, то щодо виплати 70 тисяч формулювання в постанові Кабміну інше: "за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань". Тобто до конкретного місяця ця виплата не прив’язана, а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт про мобілізацію. Він набуде чинності за місяць після підписання його президентом Володимиром Зеленським.

Вже наступного дня Кабінет міністрів затвердив доплату у розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців ЗСУ, які виконують бойові завдання "на нулі".

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