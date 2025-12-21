- Дата публікації
Нові зарплатні ліміти для броні: скільки треба заробляти у 2026 році, щоб не втратити відстрочку
У 2026 році бронювання анулюють тим, у кого зарплата буде нижчою за 21 617 грн.
У 2026 році в Україні передбачено підвищення мінімального рівня заробітної плати, який має нараховуватися заброньованим працівникам. В інакшому випадку вони можуть втратити бронь.
Про це передає «Бухгалтер 911».
У виданні нагадали, що станом на грудень 2025 року мінімальна нарахована щомісячна заробітна плата має бути не нижче 20 000 грн.
Ця сума розраховується як 2,5 розміру мінімальної заробітної плати, чинної у 2025 році (8000 грн × 2,5). Важливою є саме дата нарахування доходу, а не його виплати. Тобто, якщо зарплата за грудень виплачується у січні, вона все одно повинна відповідати ліміту у 20 000 грн.
«Головне, щоб нарахована сума за грудень була не меншою за встановлений мінімум», — зазначають
Натомість, у січні 2026 року мінімальний розмір заробітної плати заброньованого працівника становить 21 617,50 грн. Ця вимога діятиме протягом всього 2026 року.
Важливо зазначити, що ця сума є нарахованою, тобто «брутто» зарплатою. Тобто у неї включається не лише оклад, а й усі інші виплати, що входять до складу фонду оплати праці (премії, надбавки тощо). Недотримання цієї вимоги може призвести до анулювання бронювання, попередили у виданні.
Раніше у Мінекономіки пояснили, чи дійсно відстрочку працівників критично важливих підприємств можуть забрати миттєво й без попередження.