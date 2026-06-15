Нові зарплати для ЗСУ: від чого залежатимуть виплати на фронті

ЗСУ

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В Україні змінили систему грошового забезпечення військовослужбовців та працівників поліції особливого призначення. За новими правилами, бійці на лінії фронту зможуть отримувати максимальну винагороду у розмірі до 460 тисяч гривень на місяць.

Про це йдеться у відповідній постанові Кабінету Міністрів України.

Як розподілятимуться щомісячні виплати

Від 1 червня 2026 року запрацюють нові правила виплат — це урядовий експеримент, розрахований на два роки. Розмір винагороди залежатиме від того, де саме перебуває боєць і які завдання він виконує. Проте встановлено суворий ліміт: один військовий не зможе отримати понад 460 тисяч гривень на місяць.

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Розмір базових та додаткових щомісячних винагород залежатиме від близькості до лінії зіткнення:

170 000 гривень — перша лінія оборони (на відстані до взводного опорного пункту).

До 100 000 гривень — додаткова винагорода за безпосередню участь у бойових діях.

70 000 гривень — друга лінія (на відстані до ротного опорного пункту).

50 000 гривень — робота на пунктах управління бойовими підрозділами.

Від 15 000 до 30 000 гривень — тилові посади інструкторського складу.

10 000 гривень — інші військові посади у тилу.

Разові та добові бонуси за успішні дії

Окремо урядова постанова запроваджує систему преміювання за результативні операції на полі бою:

40 000 гривень на добу — доплата за захоплення ворожих позицій.

20 000 гривень на добу — за ведення штурмових дій або відновлення власних позицій.

100 000 гривень — винагорода за взяття в полон російського військового. Ця сума буде розподілятися між усіма бійцями, які брали участь в операції.

15 000 гривень — за знищення окупанта під час стрілецького чи рукопашного бою. Обов’язковою умовою для отримання цих коштів є наявність відеофіксації.

Підвищення зарплати військовим — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше заявляв, що в червні в Україні стартує армійська реформа, ключовим пріоритетом якої стане підвищення грошового забезпечення за принципом справедливості.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони готує масштабну реформу щодо збільшення зарплат для військових, а також встановлення конкретних термінів служби.

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В уряді розглядають два способи фінансування виплат військовим: кредити на зброю та економія на закупівлях. Також Генштаб перегляне надбавки для передової.

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