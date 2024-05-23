Нові зміни до мобілізації: що таке "Оберіг" і "Резерв+", і чи всіх чоловіків відправлятимуть на ВЛК

ТСН.ua зібрав останні новини за сьогодні, що відомо про зміни в мобілізації та супутніх до неї питаннях.

18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Зміни для військовозобов'язаних чоловіків, покарання для ухилянтів і тема проходження військово-лікарської комісії – у топ пошукових запитів українців.

ТСН.ua зібрав останні новини за сьогодні, що відомо про зміни в мобілізації та супутніх до неї питаннях.

Як працює реєстр військовозобов'язаних "Оберіг"

Заступник очільника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва підполковник Павло Литвин розповів в інтерв'ю "Громадському", що "Оберіг" збирає інформацію з різних реєстрів – до прикладу, платників податків. Тому за цими даними ТЦК може знайти роботодавця розшукуваного військовозобов'язаного та через нього організувати прибуття цієї людини до військкомату.

"Паперовий облік військовозобов’язаних мав суттєву ваду: людина формально перебувала на обліку, а реально ТЦК не знало, де її шукати. Начебто маємо десятки тисяч військовозобов’язаних, а поповнити армію ніким. Спробуй, вручи повістку, якщо людина не відчиняє тобі двері…", - зазначив Литвин.

"Оберіг" і "Резерв+" – не переплутайте

Деякі українці плутають ці два поняття. Тому пояснюємо:

"Оберіг" – це електронна база про призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Реєстр автоматично наповнюється інформацією з різних державних реєстрів, а також даними, зібраними працівниками ТЦК. У реєстрі зберігається така інформація про людину: повне ім'я, місце проживання, дата народження, сімейний стан, відомості про членів сім'ї, місце роботи, судимість, відомості про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, присвоєна військово-облікова спеціальність, звання тощо.

За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, доступ до роботи з реєстром мають кваліфіковані оператори. Кожну свою дію вони засвідчують електронним підписом.

А "Резерв+" – це мобільний застосунок для військовозобов'язаних, де можна оновити свої облікові дані. Він дає змогу військовозобов'язаним оновити свої облікові дані та отримати інформацію щодо себе в реєстрі "Оберіг". Виконує роль електронного кабінету для військовозобов'язаного.

На відміну від "Оберегу", Резерв+ є відокремленим персональним веб-сервісом у мобільному додатку насамперед для уточнення індивідувальних облікових даних.

Проходження ВЛК – чи є окрема повістка

Згадуваний нами вище заступник очільника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва – підполковник Павло Литвин пояснив, чи існує окрема повістка для проходження ВЛК.

"Насправді існують лише два види повісток: для уточнення облікових даних і для мобілізації на військову службу. Останню в народі називають "бойовою". Проходження військово-лікарської комісії відбувається в межах оновлення облікових даних. Окремої повістки на ВЛК немає", – сказав він.

Водночас, Павло Литвин нагадав, що в умовах воєнного стану усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні самостійно прийти до військкомату і для цього навіть необов'язково отримувати повістку.

Чи всіх військовозобов'язаних відправляють на ВЛК

Також працівник ТЦК Литвин пояснив, чи направлення на ВЛК обов’язкове для всіх, хто прийшов до військкомату.

За його словами, ТЦК розглядає направлення на військово-лікарську комісію індивідуально. Але якщо людина взагалі не оновлювала свої дані у військкоматі протягом багатьох років, то скоріше за все ВЛК вона буде змушена пройти. Бо інших способів з'ясувати, чи є придатним цей чоловік, не існує.

Литвин пояснює, що ВЛК можуть уникнути люди з бронюванням. У такому разі військкоматові недоцільно тратити час і направляти на ВЛК громадянина, якого все одно не будуть мобілізовувати найближчим часом.

"На військово-лікарську комісію відразу направляють людину, щодо якої треба з’ясувати, чи придатна вона загалом до військової служби. Якщо ж цієї потреби немає, ВЛК не залучатимуть. Якби ми всіх направляли на ВЛК, комісія не витримала б такого навантаження", – каже Литвин.

Що означають статуси в картці військовозобов’язаного

Військово-облікові ознаки у військових квитках вказують на категорію, групу обліку, склад, профіль підготовки та рівень придатності до служби військовозобов’язаного. Є такі статуси: "уточнюється", "підлягає призову", "тимчасово непридатний", "у розшуку", "знято", "виключено".

Детальніше про ці статуси, читайте за посиланням.

Раніше у Мінекономіки розповіли, які зміни очікуються з бронюванням працівників.

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