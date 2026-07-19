Нові зміни на фронті: DeepState зафіксував просування окупантів (мапа)

Російські війська просунулися біля двох населених пунктів на Донеччині / © Deepstatemap

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Російські війська мають просування поблизу сіл Міньківка, що в Соледарській міській громаді Бахмутського району та Новомаркового Костянтинівської міської громади Краматорського району на Донеччині.

Про це йдеться в оновленні інтерактивної карти DeepState.

Деталей щодо масштабів просування або змін тактичної ситуації в DeepState наразі не навели.

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Оновлена карта DeepState / © Deepstatemap

DeepState регулярно оновлює карту бойових дій на основі аналізу відкритих джерел, фото- та відеоматеріалів, а також іншої верифікованої інформації.

Раніше армія РФ просунулася поблизу міста Родинське Покровського району та села Пазено Бахмутського району.

Нагадаємо, українські військові зачистили центральну частину Костянтинівки на Донеччині. Над однієї із будівель встановили прапор України.

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