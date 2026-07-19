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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
662
Час на прочитання
1 хв

Нові зміни на фронті: DeepState зафіксував просування окупантів (мапа)

Аналітичний проєкт DeepState повідомив про зміни на лінії фронту в Донецькій області.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Нові зміни на фронті: DeepState зафіксував просування окупантів (мапа)

Російські війська просунулися біля двох населених пунктів на Донеччині / © Deepstatemap

Російські війська мають просування поблизу сіл Міньківка, що в Соледарській міській громаді Бахмутського району та Новомаркового Костянтинівської міської громади Краматорського району на Донеччині.

Про це йдеться в оновленні інтерактивної карти DeepState.

Деталей щодо масштабів просування або змін тактичної ситуації в DeepState наразі не навели.

Оновлена карта DeepState / © Deepstatemap

Оновлена карта DeepState / © Deepstatemap

DeepState регулярно оновлює карту бойових дій на основі аналізу відкритих джерел, фото- та відеоматеріалів, а також іншої верифікованої інформації.

Раніше армія РФ просунулася поблизу міста Родинське Покровського району та села Пазено Бахмутського району.

Нагадаємо, українські військові зачистили центральну частину Костянтинівки на Донеччині. Над однієї із будівель встановили прапор України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
662
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