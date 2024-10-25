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Нові знаки та обмеження швидкості: від листопада на водіїв чекають зміни

Нові знаки та обмеження швидкості: від листопада на водіїв чекають зміни

Від 1 листопада на дорогах діятиме обмеження швидкості руху / Фото: УНІАН

На тих ділянках доріг, де раніше дозволена швидкість була до 80 км/год, дорожні знаки замінять на нові, які обмежуватимуть швидкість до 50 км/год.

В України від 1 листопада зміняться правила щодо обмеження швидкості на дорогах. Максимальна дозволена швидкість руху становитиме 50 км/год.

Про це під час телемарафону повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. 

Білошицький зазначив, що правила дорожнього руху в Україні залишаються незмінними. Просто вступають в дію норми "зимового періоду", коли рівень небезпеки для всіх учасників руху зростає.

У зв'язку з цими змінами, на тих ділянках доріг, де раніше дозволена швидкість була до 80 км/год, дорожні знаки замінять на нові, які обмежуватимуть швидкість до 50 км/год.

"У деяких містах нашої країни, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості. Тобто 80 км/год на літній період. Цей період зараз закінчується, і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості – 50 км/год. Таким чином, правила фактично не змінюються, а настає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху", – пояснив Білошицький. 

Нагадаємо, від 1 жовтня до 1 травня потрібно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар

З 1 листопада в усіх містах України обмежать швидкість дорожнього руху

З 1 листопада в усіх містах України обмежать швидкість дорожнього руху

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