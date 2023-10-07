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Нові ЗРК Patriot для України та нічні ракетні обстріли: головні новини ночі 7 жовтня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2200
Час на прочитання
1 хв
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Нові ЗРК Patriot для України та нічні ракетні обстріли: головні новини ночі 7 жовтня 2023 року

ЗРК Patriot / Фото: defence-ua.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 7 жовтня 2023 року:

  • На Полтавщині після опівночі пролунали звуки вибухів Читати далі –>
  • США пропонують Польщі передати Україні Patriot, а на заміну отримати "Залізний купол" - ЗМІ Читати далі –>
  • На Одещині оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики Читати далі –>
  • Між КНДР та РФ значно зріс рух потягів на тлі повідомлень про постачання зброї Читати далі –>
  • Маккарті хоче повністю залишити Конгрес після відставки - Politico Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2200
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