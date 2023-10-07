Нові ЗРК Patriot для України та нічні ракетні обстріли: головні новини ночі 7 жовтня 2023 року

Головні новини ночі 7 жовтня 2023 року:

На Полтавщині після опівночі пролунали звуки вибухів Читати далі –>

США пропонують Польщі передати Україні Patriot, а на заміну отримати "Залізний купол" - ЗМІ Читати далі –>

На Одещині оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики Читати далі –>

Між КНДР та РФ значно зріс рух потягів на тлі повідомлень про постачання зброї Читати далі –>

Маккарті хоче повністю залишити Конгрес після відставки - Politico Читати далі –>

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