Новим головою Фонду держмайна став керівник Рівненської ОВА

Рада підтримала призначення Віталія Коваля 279 голосами.
Верховна Рада призначила голову Фонду державного майна. Ним став керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram 21 листопада.
За відповідне рішення проголосували 279 парламентарів.
"Парламент підтримав призначення Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України", - написав Железняк.
Що відомо про Віталія Коваля
Віталій Коваль народився 28 липня 1981 року у місті Березне Рівненської області. У 2003 році Коваль закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю "Банківська справа", у 2017 році – Львівську бізнес-школу Українського католицького університету, пише Еспресо.TV.
Працював у банку, був підприємцем, а також керівником фірм, які спеціалізувались на роботі в аграрному секторі, а також на будівництві доріг.
Віталій Коваль одружений, має двох доньок. Посадовець також – кандидат у майстри спорту з греко-римської боротьби. Очолює обласну федерацію греко-римської боротьби, виконком Асоціації спортивної боротьби України, а також є першим віцепрезидентом Всеукраїнської федерації греко-римської боротьби.
Головою Рівненської обласної державної адміністрації Віталія Коваля призначили у вересні 2019 року. Він також є депутатом Рівненської міської ради від "Слуги народу".
Нагадаємо, до 5 вересня 2023 року головою Фонду державного майна був Рустем Умєров, який зараз очолює Міністерство оборони України. Наразі обов‘язки голови ФДМУ виконує Олександр Федоришин.
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