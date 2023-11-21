Новим головою Фонду держмайна став керівник Рівненської ОВА

Верховна Рада призначила голову Фонду державного майна. Ним став керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram 21 листопада.

За відповідне рішення проголосували 279 парламентарів.

"Парламент підтримав призначення Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України", - написав Железняк.

Рада підтримала кандидатуру Віталія Коваля 279 голосвами / Фото: ТСН.ua

Що відомо про Віталія Коваля

Віталій Коваль народився 28 липня 1981 року у місті Березне Рівненської області. У 2003 році Коваль закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю "Банківська справа", у 2017 році – Львівську бізнес-школу Українського католицького університету, пише Еспресо.TV.

Працював у банку, був підприємцем, а також керівником фірм, які спеціалізувались на роботі в аграрному секторі, а також на будівництві доріг.

Віталій Коваль одружений, має двох доньок. Посадовець також – кандидат у майстри спорту з греко-римської боротьби. Очолює обласну федерацію греко-римської боротьби, виконком Асоціації спортивної боротьби України, а також є першим віцепрезидентом Всеукраїнської федерації греко-римської боротьби.

Головою Рівненської обласної державної адміністрації Віталія Коваля призначили у вересні 2019 року. Він також є депутатом Рівненської міської ради від "Слуги народу".

Нагадаємо, до 5 вересня 2023 року головою Фонду державного майна був Рустем Умєров, який зараз очолює Міністерство оборони України. Наразі обов‘язки голови ФДМУ виконує Олександр Федоришин.

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