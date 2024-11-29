Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ став Михайло Драпатий: що про нього відомо

Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил.

Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначений 42-річний генерал-майор Михайло Драпатий. Про це 29 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський під час проведення ставки.

Що відомо про Драпатого

Михайло Драпатий народився 21 листопада 1982 року у Кам’янці-Подільському на Хмельниччині. Після закінчення середньої школи став курсантом Харківського інституту танкових військ ім. Верховної Ради України. Завершивши навчання у 2004 році, лейтенант Михайло Драпатий почав службу в 72-й окремій механізованій бригаді.

У 2014 році, коли почалась російська збройна агресія проти України, майор Драпатий був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади (в/ч А2167, м. Біла Церква). Вже в середині квітня 2014-го 72 ОМБр у повному складі перебувала на сході України й була готова до виконання бойових завдань.

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Щоб зрозуміти, хто такий Михайло Драпатий — варто пригадати те, що відбувалось у Маріуполі у 2014-ому. У бутність командиром 2-го батальйону 72-ї ОМБр, вони з підрозділом 10 років тому, у травні 2014 увірвались до Маріуполя на бронетехніці.

Танки й БТР підсилили підрозділи, які тоді відбивали штурми терористів, вдалось звільнити також заручників.

У 2014 році Драпатий вступив до Національного університету оборони. Потім перевівся на заочну форму навчання й повернувся до зони АТО у статусі начальника штабу 30 окремої механізованої бригади.

У серпні 2016 року Михайло Драпатий призначений командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, яка на той час виконувала завдання в Авдіївці та Ясинуватському районі Донецької області.

Драпатий був тим самим командиром, які вивів війська з Ізваринського "котла".

З 2017 Драпатий був командиром бригади безпосередньо в зоні АТО.

У квітні 2019 року Драпатому було достроково присвоєне чергове військове звання полковника. У серпні цього ж року він передав 58-му бригаду іншому командиру та розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

До січня 2024 очолював оперативне угруповання "Херсон". Відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонської області 2022 року.

У лютому 2024 був призначений заступником начальника Генштабу з підготовки військових.

У травні 2024 року бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків". Зазначається, що генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил.

У листопаді Михайло Драпатий призначений командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Сухопутні війська ЗСУ очолював Олександр Павлюк, якого президент призначив на цю посаду 11 лютого 2024 року.

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