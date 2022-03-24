Новим міністром аграрної політики замість Романа Лещенка запропонують Миколу Сольського

Микола Сольський раніше обіймав посаду голови комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики.

Новим міністром аграрної політики замість Романа Лещенка буде запропоновано Миколу Сольського, голову аграрного комітету парламенту від партії "Слуга народу".

Про це повідомляє видання AgroPolit.com у своєму каналі в Telegram.

Що відомо про Миколу Сольського

Микола Сольський раніше обіймав посаду голови комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики.

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії “Слуга народу” під номером 125 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. Голова Комітету з питань аграрної та земельної політики.

Раніше працював заступником виконавчого директора у ТОВ “Юридична фірма “Процик та Партнери”, а також обіймав посаду генерального директора ТОВ “Юридична фірма “Сольський, Процик та Партнери”.

У 2000-2001 роках працював юрисконсультом у ПрАТ "Ензим".

Співзасновник ТОВ “Український Аграрний Холдинг”, земельний банк якого налічує 51 тисячу гектарів землі.

Закінчив юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про те, що Роман Лещенко подав у відставку з посади міністра аграрної політики і продовольства України. Політик підтвердив цю інформацію виданню "ЕП".

Чому саме Лещенко вирішив піти у відставку, наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше Роман Лещенко повідомляв, що посівна кампанія 2022 року розпочнеться там, де це можливо, з урахуванням бойових дій.

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