Новини, які розірвали Мережу: лікарі в "зелені", рейди ТЦК і "закон про 3 гілляки"

Лікарі, які купаються у мільйонах "зелені", масштабні рейди працівників ТЦК на концертах і нові закони, які просто не налазять на голову.

Чого тільки не доводилось бачити українцям у стрічці новин у 2024-му році. Однак, навіть найбільш абсурдні та обурливі ситуації, наш народ сприймав із гумором.

Які новини цьогоріч розірвали соцмережі і які перли з них творили українці – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: Щоб не плакать, ми сміялись: які новини розірвали Мережу 2024 року

"Щоб не плакать, ми сміялись"

"Питають дружину, де ти береш гроші. Вона каже: "У тумбочці". Їй кажуть: "А хто кладе в тумбочку гроші?". Вона каже: "Не знаю". Майже так сталося і з керівницею медико-соціальної експертної комісії на Хмельниччині, родина якої цьогоріч, мабуть, зірвала найбільшу реакцію соцмереж. Під час обшуків у неї та її сина, який є керівником облуправління пенсійного фонду, знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах. Нескінченно можна дивитися на три речі: вогонь, що горить, вода, що тече, і на те, як працює ДБР.

В мережі миттєво поширилися відео та мемчики, головними героями яких стали горе-посадовці з Хмельниччини.

Ефектно позує, правда? Але сюр на цьому не закінчується. Під час обшуків чиновниця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві торби з пів мільйоном доларів через вікно. Оце б комусь таке щастя на голову б впало. Також у посадовиці в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів, а ще низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у жінки знайшли 5 млн 244 тис. доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн доларів, брендові прикраси тощо. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Ба більше, родині топчиновників належать чималі статки, елітна нерухомість і не тільки в Україні, з десяток автівок, ресторан і мільйони доларів на закордонних рахунках.

"Королєвой", якій "можно всьо", у якої гроші майже в кожному кутку квартири, виявилась керівниця Хмельницького МСЕК Тетяна Крупа. Ба більше, жіночка ще й членкиня депутатської фракції "Слуга Народа" Хмельницької облради, головна лікарка КЗОЗ "Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи", Заслужений лікар України. Згідно з декларацією за 2023 рік, за місцем основної роботи головна лікарка отримала 597 тисяч 300 гривень. Серед інших доходів – понад 15 мільйонів гривень та 70 тисяч доларів готівкою. Якось не в’яжеться з тією картинкою, яку ми бачимо.

Яке покарання

Через декілька днів суд відправив Крупу під варту на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 млн гривень. Після цього Офіс генпрокурора передав справу від ДБР на дорозслідування за підслідністю до Національного антикорупційного бюро. ВАКС арештував грошові кошти, вилучені під час обшуків у різних місцях. 21 листопада апеляційна палата ВАКС залишила під вартою очільницю Хмельницької МСЕК, але зменшила заставу до 300 млн грн. А 28 листопада слідчий суддя ВАКС постановила продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців – до 5 квітня 2025 року включно. Ось що буває, якщо гроші в тумбочці з’являються у незаконний спосіб.

Рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

А ця історія про те, як рядки Вакарчука “відпусти, я благаю відпусти” набули нового значення. Восени гурт “Океан Ельзи” відзначив своє 30-річчя, і саме до цієї дати приурочив свої жовтневі шоу в столиці. Перший святковий концерт відбувся 11 жовтня. Після завершення виступу біля Палацу спорту на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом із поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних. Декого з відвідувачів концерту затримували та садили до поліцейських авто. Під час спілкування з правоохоронцями не минулося без інцидентів. Один із відвідувачів не міг зрозуміти, за що його затримали. Очевидці цього інциденту почали вигукувати "Ганьба" на адресу працівників поліції.

Чим далі - тим цікавіше. Після цього інциденту "добровільна мобілізація" біля Палацу спорту продовжилась. Відповідні відео опублікували у соцмережах.

Реакція мережі

Облава ТЦК після концерту "Океану Ельзи" викликала шквал емоцій у соціальних мережах. Зокрема, на повідомлення про рейди ТЦК відреагував депутат Микола Княжицький.

Політик додав, що після цього не варто дивуватися "російській попсі і мові на вулицях Києва, зрадникам і колаборантам і збільшенню втікачів через Тису".

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв написав, що перевірка документів після концерту "Океану Ельзи" не є загрозою для української культури.

Реакція Вакарчука

Згодом на події, які стались після концерту “Океану Ельзи”, відреагував і лідер гурту Святослав Вакарчук.

Реакція правоохоронців

Як відомо, це був перший великий концерт за останні роки. Цей концерт "Океану Ельзи" присвячений 30-річчю гурту. Він перший із серії з п'яти шоу, всі квитки на які було продано. Джерела ТСН.ua серед керівництва правоохоронних органів зазначили, що вказівка по охороні громадського порядку біля Палацу спорту у той день надійшла "зверху".

До цього правоохоронці додали, що ініціатива проведення рейду з високою долею вірогідності йшла не від керівництва поліції, а, скоріш за все, саме від військових, на яких покладені функції мобілізації.

Реакція Київського ТЦК

У Київському міському ТЦК та СП також прокоментували резонансний рейд біля Палацу спорту 11 жовтня на концерті гурту "Океан Ельзи". Кажуть, конфліктних ситуацій за участі їхніх військових зафіксовано не було. Про це повідомили у Київському міському ТЦК у відповідь на запит "Укрінформу".

Рейди по всій країні

Переполох із ТЦК лише почався із концерту “Океану Ельзи”. Далі рейди були по всій країні - у Львові, Хмельницькому, Черкасах, Буковелі та Одесі.

Закон про дрова

А ще наприкінці 2024-го українців надумали штрафувати на десятки тисяч гривень і навіть призначати термін ув'язнення за зберігання дров без документів. Відповідний законопроєкт №9665 10 жовтня підтримала Верховна Рада і передала на підпис президенту Володимиру Зеленському. Отже, українці можуть отримати від 5 до 7 років позбавлення волі за зберігання дров без документів. Або ж штраф у розмірі від 34 тисяч гривень. Причому покарання передбачено навіть за невелику кількість деревини — від 1 кубічного метра. Документ викликав неабияке занепокоєння серед населення, особливо серед жителів сільської місцевості, де дрова використовуються для обігріву житла.

Гучна реакція суспільства на закон "про три гілляки", як його вже охрестили у народі, не вщухала довго. У Мережі з’являлися все нові і нові мемчики та коментарі. У Мережі жартують, що тепер працівники Державного бюро розслідувань приходитимуть з обшуками до бабусь та дідусів, які запаслися деревиною на зиму.

А от, що кажуть одесити про це закон. Журналісти "Думской" поцікавилися у людей, шо вони думають про штрафи та реальний строк за гратами за зберігання дров без чеків.

Кого перевірятимуть

Однак, закон №9665, який посилює відповідальність за зберігання дров без документів, загрожує лише тим, хто рубає та краде дрова у великих обсягах. Водночас, жодних перевірок пересічних громадян не буде. Принаймні так стверджує народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Новини.LIVE.

Він запевнив, що перевірок простого населення щодо кількості дров для опалення власних помешкань не буде.

Штрафи та тюрма

Законопроєкт «про дрова» має на меті запобігти незаконній вирубці та продажу деревини в Україні. Він передбачає посилення відповідальності за зберігання, перевезення або збут дров без документів про їхнє походження. А також наближає українське законодавство до законодавства Європейського Союзу, зазначають ініціатори документа. Однак, штрафувати громадян пропонується навіть за невеликі обсяги деревини — від 1 куб. м. Якщо дров буде менше ніж на 30 000 гривень, то законом передбачається адмінвідповідальність, тобто штрафи. Однак, якщо виявиться, що ви злісний правопорушник, то документом передбачена навіть кримінальна відповідальність.

Камельчук також наголосив, що противники законопроєкту намагаються очорнити всіх ініціаторів, які борються з чорними лісниками і корупціонерами, які наживаються на рубанні лісу. Однак, поки не зрозуміло, як правоохоронці будуть встановлювати, а коли ж люди заготовлювали дрова - цього року, минулого, чи, можливо, і взагалі декілька років тому? А суми штрафів – просто захмарні.

Чому критикують законопроєкт

У Мережі багато критикують законопроєкт, зокрема юристи. Мовляв, посилення відповідальності за вирубку дерев і незаконне зберігання дров може мати негативні наслідки для жителів сіл, для яких дрова — основний вид палива взимку. Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua розповіла, що з одного боку – закон захищає рослинний та тваринний світ. З іншого боку, закон справді зачіпає інтереси власників приватних домогосподарств, для яких ліс є поширеним, а іноді єдиним джерелом опалення. Марина Бекало вважає, що вказаний закон мав би містити перехідні положення. Тобто період, за який громадяни не притягувалися би до відповідальності за збереження дров на своїх ділянка без підтверджуючих документів. Наприклад, до наступного зимового сезону чи довше.

Які документи на дрова потрібно мати

На підтвердження походження дров власник домогосподарства має мати будь-який документ, що підтверджує закупівлю: онлайн замовлення, накладна, договір, квитанція на оплату тощо.

Крім того, вона нагадала, що ст. 30 Конституції України передбачає заборону проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку без вмотивованого рішення суду. Отже, без відповідного рішення суду правоохоронні органи не можуть проникнути на територію приватного домогосподарства з обшуком та оглядом, з метою виявлення незаконного зберігання дров на зиму.

Що кажуть в ОП

В свою чергу, в ОП зазначили, що термін, відведений для ветування закону, вже минув, тому президент Володимир Зеленський не підпише закон №9665, який посилює відповідальність за зберігання дров без документів. Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин у коментарі "ВВС Україна".

Нагадаємо, 2024 року СБУ стала однією з ключових ланок Сил Безпеки і Оборони завдяки успішним операціям на фронті та у тилу. Підриви десятків НПЗ та постійна бавовна на росії, потужна робота морських дронів та ліквідації військових злочинців – все це результати роботи СБУ у цьому році.

Читайте також: