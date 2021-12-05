Новини з фронту: на Донбасі за добу не зафіксували порушень режиму тиші

Новини з фронту: на Донбасі за добу не зафіксували порушень режиму тиші

Українські військові продовжують контролювати ситуацію у зоні проведення ООС.

На сході України 5 грудня станом на 07:00 не зафіксовано порушень режиму припинення вогню з боку військових підрозділів Російської Федерації.

Про це повідомили у пресштабі Операції об'єднаних сил.

Також читайте На Донбасі запанувала тиша: останні новини з фронту

“Упродовж минулої доби, 4 грудня, та станом на 7 годину ранку 5 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, — підкреслили у штабі ООС.

Нагадаємо, що масштабне військове вторгнення Росії до України може відбутися на початку 2022 року. Війна може розпочатися з трьох етапів наступу щонайменше 175 тисяч військових РФ.

Читайте також: